快訊

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

已12死…美UPS貨機墜毀爆炸成火球 行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

英飛凌攜手順德共同開發AI 加速器關鍵導線架

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
順德總經理陳維德表示，順德正積極朝「電源管理全方位解決方案提供者」轉型。記者宋健生／攝影
順德總經理陳維德表示，順德正積極朝「電源管理全方位解決方案提供者」轉型。記者宋健生／攝影

深化第三代半導體布局，順德工業（2351）6日宣布，已與全球領先的功率半導體大廠-德國英飛凌科技（Infineon Technologies）簽署產品優先開發權(Right of First Offer)合作協議，雙方將共同推進人工智慧(AI)加速器導線架技術的開發，並攜手布局第三代半導體碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)應用領域，為超大型數據中心的AI處理器，提供領先垂直強化既有合作夥伴關係。

根據協議內容，順德工業將獲得產品優先開發權(right of first offer)，參與英飛凌AI產品所使用的關鍵導線架開發專案。英飛凌選擇順德工業，主要基於其穩定一致的製造品質、高效的產品原型開發能力與深厚的技術實力。

順德工業總經理陳維德表示，藉由此次合作，公司將優先投入AI人工智慧加速器導線架的關鍵專案開發，正式成為全球功率半導體龍頭企業，在AI伺服器高功率元件領域的重要供應鏈夥伴。

雙方將依據共同的技術路線圖，針對新世代AI硬體需求進行設計與製造，為AI伺服器市場的高速成長提供穩定而高效的供應支援。

成立逾70年的順德工業，近年積極推動轉型，從傳統消費性電子製造跨足車用與人工智慧半導體領域，逐步發展為「電源管理全方位解決方案提供者」。公司已與多家國際IDM大廠包括：英飛凌（Infineon）、羅姆（ROHM）、意法半導體（STMicroelectronics）等建立深度合作關係，共同開發伺服器電源管理及高功率模組應用。

隨著AI運算需求快速成長、伺服器功率密度不斷提升，順德預期AI相關應用營收將於2026年實現倍數成長，並持續強化其在全球人工智慧半導體供應鏈的關鍵角色。

此次與英飛凌的開發合作協議，不僅是確保英飛凌AI產品獲得穩定且高品質導線架供應的重要機制，同時也為順德工業奠定進軍AI高功率應用市場的重要里程碑。

陳維德表示：「這項合作不僅是對順德技術實力與品質的肯定，也象徵著順德在AI與第三代半導體領域邁向新里程。順德將持續深化與全球領導客戶的夥伴關係，共同打造高效、可靠的AI硬體生態系，迎接新世代高效能運算的浪潮。」

第三代半導體

延伸閱讀

鴻海集團董事蔣尚義：AI已從「單一產品」推進到「多元應用」的轉折

推動AI人工智慧軍事用途 國防部設專案辦公室

順德第3季 EPS 0.48元

全民權證／智邦 選價內外20%

相關新聞

OPPO旗艦機Find X9系列銷售開紅盤 單日交機量較前代翻倍成長

「旅拍神機」OPPO Find X9 系列——Find X9 Pro與Find X9上周末於全台指定通路開放交機，湧入大...

鴻海集團董事蔣尚義：AI已從「單一產品」推進到「多元應用」的轉折

前台積電研發六騎士成員之一 ，也曾擔任台積電研發副總、共同營運長，鴻海策略長，現任鴻海集團董事，人稱「蔣爸」的蔣尚義，今...

中華電投資台灣影視 第一階段文創基金規模10億

中華電信表示，持續加碼投資台灣影視IP，成立文創基金第一階段規模新台幣10億元，文策院占30%，中華電占逾50%，有助強...

AI 泡沫疑慮擴大？學者：前景喜憂參半、關鍵是泡沫退去後誰留下來

生成式AI席捲全球，從晶片、伺服器到電力設備供應鏈全面受惠，但市場近來憂心投資過熱。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，A...

日月光高雄廠第十一屆環境技研成發 科技驅動低碳轉型、深化產學鏈結

在淨零與供應鏈減碳壓力升溫下，封測龍頭日月光投控（3711）6日於高雄展覽館 TASS 亞洲永續供應暨循環經濟會展論壇，...

鴻海布局美國 將用人形機器人在德州產AI伺服器

鴻海科技集團董事長劉揚偉稍早告訴日經亞洲（Nikkei Asia），鴻海積極布局美國之際，將在數個月內導入人形機器人到美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。