英飛凌攜手順德共同開發AI 加速器關鍵導線架

深化第三代半導體布局，順德工業（2351）6日宣布，已與全球領先的功率半導體大廠-德國英飛凌科技（Infineon Technologies）簽署產品優先開發權(Right of First Offer)合作協議，雙方將共同推進人工智慧(AI)加速器導線架技術的開發，並攜手布局第三代半導體碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)應用領域，為超大型數據中心的AI處理器，提供領先垂直強化既有合作夥伴關係。

根據協議內容，順德工業將獲得產品優先開發權(right of first offer)，參與英飛凌AI產品所使用的關鍵導線架開發專案。英飛凌選擇順德工業，主要基於其穩定一致的製造品質、高效的產品原型開發能力與深厚的技術實力。

順德工業總經理陳維德表示，藉由此次合作，公司將優先投入AI人工智慧加速器導線架的關鍵專案開發，正式成為全球功率半導體龍頭企業，在AI伺服器高功率元件領域的重要供應鏈夥伴。

雙方將依據共同的技術路線圖，針對新世代AI硬體需求進行設計與製造，為AI伺服器市場的高速成長提供穩定而高效的供應支援。

成立逾70年的順德工業，近年積極推動轉型，從傳統消費性電子製造跨足車用與人工智慧半導體領域，逐步發展為「電源管理全方位解決方案提供者」。公司已與多家國際IDM大廠包括：英飛凌（Infineon）、羅姆（ROHM）、意法半導體（STMicroelectronics）等建立深度合作關係，共同開發伺服器電源管理及高功率模組應用。

隨著AI運算需求快速成長、伺服器功率密度不斷提升，順德預期AI相關應用營收將於2026年實現倍數成長，並持續強化其在全球人工智慧半導體供應鏈的關鍵角色。

此次與英飛凌的開發合作協議，不僅是確保英飛凌AI產品獲得穩定且高品質導線架供應的重要機制，同時也為順德工業奠定進軍AI高功率應用市場的重要里程碑。

陳維德表示：「這項合作不僅是對順德技術實力與品質的肯定，也象徵著順德在AI與第三代半導體領域邁向新里程。順德將持續深化與全球領導客戶的夥伴關係，共同打造高效、可靠的AI硬體生態系，迎接新世代高效能運算的浪潮。」