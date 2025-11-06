AI 泡沫疑慮擴大？學者：前景喜憂參半、關鍵是泡沫退去後誰留下來

生成式AI席捲全球，從晶片、伺服器到電力設備供應鏈全面受惠，但市場近來憂心投資過熱。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，AI發展前景喜憂參半，雖然技術潛力無庸置疑，但股價過高與投資過熱的風險不容忽視。關鍵是觀察「泡沫退去後誰能留下來」——能以AI強化生產效能的新創與應用型企業，才是下一階段的核心力量。

孫明德分析，目前AI產業的資金流動呈現「自我循環」現象，OpenAI向甲骨文（Oracle）購買雲端服務，甲骨文再向輝達（NVIDIA）採購晶片，而輝達又回頭投資OpenAI，形成一條封閉的投資迴圈。這使得AI企業在電力與算力上大舉投入，但在模型創新與生產力提升上仍相對發散，就像「一隻雞每天吃飼料，卻不下蛋」，若資金鏈出現斷裂，恐引發投資鏈連鎖反應。若AI能真正用於提升生產效率、改變產業結構，就能「轉骨」成長，避免泡沫化。

台經院院長張建一表示，AI短期不會泡沫化，就像股市漲多，但還不至於崩盤。惟明年投資熱度可能稍降，但仍是帶動全球出口與科技投資的重要引擎。他指出，AI發展正從「由熱轉穩」階段過渡，各國政府積極推動「主權AI」布局，帶動新一波基礎設施投資，包括沙烏地阿拉伯等中東國家規劃自建AI資料中心，維持市場動能。

他分析，美國四大雲端服務供應商（CSP）近期放慢資本支出步調，但仍持續擴建資料中心，顯示明年AI投資不會像今年那麼熱，但不會消失。如果能找到終端商業應用需求，AI晶片仍將維持強勁動能。