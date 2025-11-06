AI 泡沫疑慮擴大？學者：前景喜憂參半、關鍵是泡沫退去後誰留下來
生成式AI席捲全球，從晶片、伺服器到電力設備供應鏈全面受惠，但市場近來憂心投資過熱。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，AI發展前景喜憂參半，雖然技術潛力無庸置疑，但股價過高與投資過熱的風險不容忽視。關鍵是觀察「泡沫退去後誰能留下來」——能以AI強化生產效能的新創與應用型企業，才是下一階段的核心力量。
孫明德分析，目前AI產業的資金流動呈現「自我循環」現象，OpenAI向甲骨文（Oracle）購買雲端服務，甲骨文再向輝達（NVIDIA）採購晶片，而輝達又回頭投資OpenAI，形成一條封閉的投資迴圈。這使得AI企業在電力與算力上大舉投入，但在模型創新與生產力提升上仍相對發散，就像「一隻雞每天吃飼料，卻不下蛋」，若資金鏈出現斷裂，恐引發投資鏈連鎖反應。若AI能真正用於提升生產效率、改變產業結構，就能「轉骨」成長，避免泡沫化。
台經院院長張建一表示，AI短期不會泡沫化，就像股市漲多，但還不至於崩盤。惟明年投資熱度可能稍降，但仍是帶動全球出口與科技投資的重要引擎。他指出，AI發展正從「由熱轉穩」階段過渡，各國政府積極推動「主權AI」布局，帶動新一波基礎設施投資，包括沙烏地阿拉伯等中東國家規劃自建AI資料中心，維持市場動能。
他分析，美國四大雲端服務供應商（CSP）近期放慢資本支出步調，但仍持續擴建資料中心，顯示明年AI投資不會像今年那麼熱，但不會消失。如果能找到終端商業應用需求，AI晶片仍將維持強勁動能。
台經院產經資料庫總監劉佩真指出，市場之所以擔心AI泡沫，主因目前AI聚落的投資規模，似乎遠超出實際獲利與經濟價值，且資產集中於少數大型業者，外界難以分辨實質需求與資本炒作。不過，支持者普遍認為此次AI浪潮與2000年網路泡沫不同，當年多停留在概念階段，而目前AI已進入實際應用期，主導者多為財務穩健的大型科技公司，具備足夠獲利支撐。從台積電（2330）角度觀察，也認為AI需求強勁，顯示企業界對AI投資「樂觀中帶謹慎」，仍維持正向展望。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言