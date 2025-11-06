日月光高雄廠第十一屆環境技研成發 科技驅動低碳轉型、深化產學鏈結

在淨零與供應鏈減碳壓力升溫下，封測龍頭日月光投控（3711）6日於高雄展覽館 TASS 亞洲永續供應暨循環經濟會展論壇，舉辦第十一屆「環境技術研究成果發表會」。高雄廠續攜成功大學、東海大學等學研夥伴，聚焦水資源循環、塑膠廢棄物再利用、氣候變遷調適與碳捕捉等主題，對外展示以科研落實永續治理的最新進展。

自2015年啟動以來，高雄廠環境技術研究計畫已成為公司ESG推動的重要支柱；今年成果橫跨智慧監測、水資源管理與碳循環技術等面向。實務亮點包括：以AI模型辨識放流水中微量物質、建置可前端預警的「AI水質篩檢系統」，提升再生水穩定供應與製程安全；推進封裝製程塑膠廢棄物燃料化（SRF）可行性，驗證熱值穩定及排放控制；結合氣候推估與淹水模擬，提出數據化防災決策架構，強化極端氣候下的營運韌性；並在鍋爐與焚化爐煙道氣處理上，整合微藻固碳與化學吸收，以驗證碳捕捉效率與副產物再利用潛力。

日月光高雄廠處長顏俊明表示，環境技研已推動第十一年，其中合作學校有十五間，將近七十件的合作專案，永續發展不是口號，而是一場長期的實踐行動。透過環境技術研究專案的推動，日月光能不斷將學術研究轉化為具體實務，強化製程韌性與減碳效益，同時也與學界共同探索環境管理的新方向。他進一步指出，此次專案更針對全球氣候變遷的議題深入研究，且面對全球供應鏈的低碳轉型趨勢，企業必須以科學數據為基礎，從源頭管理到技術創新全面布局，方能在永續競爭中占得先機。

高雄廠指出，環境技術研究已連續十一年深耕能源、水資源、廢棄物與氣候韌性等領域，累計投入金額逾新台幣8,000萬元，並將專案成果完整揭露於永續報告書、對外資訊透明。展望後續，日月光將以產學合作為核心，加速低碳與循環經濟技術的場域驗證與規模化應用，攜手供應鏈夥伴擴大減碳效益，持續以行動落實企業永續承諾。