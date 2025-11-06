中華電投資台灣影視 第一階段文創基金規模10億

中華電信表示，持續加碼投資台灣影視IP，成立文創基金第一階段規模新台幣10億元，文策院占30%，中華電占逾50%，有助強化IP價值鏈的公司，也納入投資評估，中華電擬投資「集集創造娛樂」股權，已送件公平會。

中華電信參與由文化內容策進院主辦的「2025TCCF創意內容大會」，已連第4年成為TCCF贊助業者，今天於TCCF會場舉辦「中華電信共創精采影視發布會」。

中華電表示，過去一年影劇投資的成果亮眼，未來更將以3大策略主軸，投入影視產業發展，首要為「開創台流」，影視投資持續加碼，力挺台灣團隊登上國際舞台；第2是要「擴大布局」，集團基金雙軌並進，力邀台灣影視團隊共築IP影視生態系；第3則為「共創精采」，平台助攻影視行銷，結盟共創串流娛樂新勢力。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，開創台流是一項挑戰，需要熱情與毅力的任務，中華電信支持影視產業，負責文創基金營運的「中華數位文創管理顧問公司」也已經運作，由中華電100%持股，目前規劃投資「文創內容IP」專案，涵蓋電影、劇集、節目、音樂等領域以及影視製作、文創科技與平台通路等股權，也包括生成式AI工具、沉浸式體驗（VR/AR/XR）等關鍵技術與平台。

他表示，只要是作品或有助強化IP價值鏈的公司，皆納入基金投資評估標的，期望藉由專案投資及股權投資，協助建立，並串接從「創作、製作、行銷、發行、平台、商務」的影視產業鏈。

胡學海表示，文創基金第一階段朝向10億元的規模，文策院占30%，中華電占超過50%，也將招募其他金控或科技產業投資者加入投資，預計明年正式啟動，預估首年能把30%、40%資金布局出去。

他也提到，除此之外，中華電會適當參與製作公司的股權合作，以多軌並行的方式參與影視內容投資，例如，中華電擬投資集集創造娛樂股權，已送件公平會。

中華電信並宣布，將與其他業者共同投資新作品，預計推出台日合作的「阿茲海默警探」、旗艦級台劇「成名在望」、台韓合作愛情電影「那張照片裡的我們」、林柏宏主演最新高空逃生動作片「懸命一線」、首部沉浸式劇場改編台劇「微醺大飯店1980s」、台灣動畫IP續集「魔法阿媽2：魔法小豆苗」等多元內容。