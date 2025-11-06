鴻海布局美國 將用人形機器人在德州產AI伺服器

鴻海科技集團董事長劉揚偉稍早告訴日經亞洲（Nikkei Asia），鴻海積極布局美國之際，將在數個月內導入人形機器人到美國德州（Texas）的工廠，以生產人工智慧（AI）伺服器。

日經亞洲報導，鴻海是全球最大電子代工企業與AI伺服器製造商，同時也是輝達（Nvidia）關鍵的供應商。劉揚偉本月4日在東京舉辦的日經論壇發表演說後接受專訪，日經亞洲接著於今天刊出他受訪的內容。

劉揚偉受訪時宣布，「在接下來的6個月內左右，我們會開始看到人形機器人（出現在我們的工廠）…這些人形機器人將會生產AI伺服器」。

報導指出，此舉代表成立超過50年的鴻海，將首度在生產線上採用人形機器人，這項改變預料會提高生產AI伺服器的效率與產量。劉揚偉指出，「速度對AI這類高科技產業至關重要。」

鴻海以替蘋果公司（Apple）代工聞名，也與輝達關係密切。鴻海目前在美國德州、加州（California）、威斯康辛州（Wisconsin）及墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）都具備AI伺服器生產能力，並計劃在美國俄亥俄州（Ohio）設廠，作為「星際之門」（Stargate）AI基礎建設計畫的一部分。

劉揚偉也表示，至少在未來3年，北美洲會持續是鴻海最大的AI伺服器製造基地，因為美國建置AI數據中心的步伐領先全球。他指出，「我們明年與2027年在美國的擴產規模，絕對會比今年更大。」

鴻海位在美國德州休士頓（Houston）的工廠，是該公司在美國生產AI伺服器的重要據點。日經亞洲先前報導，鴻海把伺服器關鍵零件的繪圖處理器（GPU）板卡產能，轉移到休士頓廠，作為打造AI伺服器美國國內供應鏈的一環。

而鴻海在AI伺服器領域的競爭對手廣達，今年已經多次加碼投資美國，以擴充在美國本地的產能。

劉揚偉也表示，鴻海目前也正在與日本電信及網路公司軟銀（SoftBank）合作，計劃把夏普（Sharp）位於日本三重縣龜山市的液晶顯示器（LCD）工廠，改造為AI伺服器生產基地，以因應日本「主權AI」的需求。

他提到「主權AI」時表示，多國政府不僅希望數據留在本地，連訓練模型也要在地化，「而生產伺服器也得在當地」。劉揚偉補充說道，鴻海已決定在「1年內或更快的時間」於龜山市製造AI伺服器。

關於2026年的資本支出，劉揚偉表示，鴻海會優先著重北美、日本、台灣的AI相關生產，而越南與印度的擴展計畫則會較保守，原因是全球消費性電子市場低迷。

鴻海今年前10月自結合併營收6兆3926.73億元，較去年同期5兆5324.77億元成長15.55%，創歷年同期新高；鴻海今年的股價也隨著AI熱潮而水漲船高。

日經亞洲先前報導，輝達GB200與GB300伺服器系統的需求是鴻海成長的主力；此外，儘管蘋果的智慧型手機iPhone Air銷量不振，但iPhone 17與iPhone 17Pro的表現優於預期，也對鴻海有所助益。

鴻海今年第2季的營收，伺服器業務首度超越蘋果相關業務，象徵公司在智慧型手機市場放緩之際，成功把重心轉移到AI。廣達、緯創、英業達等鴻海的同業，過去幾年也都陸續把資源轉到AI伺服器領域。

劉揚偉於2019年6月接任鴻海董事長，把電動車、智慧醫療與機器人定為鴻海下一階段成長重點，並規劃以AI、半導體與次世代通訊技術作為基礎支撐。