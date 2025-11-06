衛星直連通訊時代來臨 估至2032年規模增逾60倍

中央社／ 台北6日電

研調機構DIGITIMES報告指出，在政府資助、全球加速低軌衛星部署及火箭發射成本大幅降低的推動下，全球結合衛星與行動網路的裝置直連通訊（D2D）服務市場發展前景明朗，估計至2032年市場規模上看152億美元，2025年至2032年市場規模成長逾60倍。

DIGITIMES表示，隨著通訊對於現代人們的生活影響不斷擴大，期待能夠隨時隨地，不受地理限制的連網需求與日俱增，結合衛星與行動網路的裝置直連通訊（Direct-to-Device；D2D）逐漸成為業界關注焦點。

DIGITIMES預測，在相對樂觀情境下，D2D市場規模將自2025年2.49億美元逐年成長至2032年152億美元規模；若標準、市場、政策進度不如預期，則市場規模將介於66億美元至106億美元之間。

DIGITIMES說明，D2D服務的最大特徵是可讓一般行動用戶不需額外終端設備，即可直接與衛星連線。這項技術不僅補足地面行動網路的覆蓋死角，也將成為6G時代「天地一體化通訊」的重要一環。

DIGITIMES指出，目前SpaceX與T-Mobile合作推出的T-Satellite服務已率先商用，提供簡訊與多媒體訊息傳送；隨著3GPP第19版（Rel-19）標準預計於2026年凍結，未來將支援OTT VoIP通話與多媒體應用，屆時可望引爆換機潮與新一波用戶成長。

DIGITIMES認為，推動市場成長的動能來自3大面向。首先是「政府補助與國防預算挹注」，以美國為例，國防部2025財年以COMSATCOM預算採購商用衛星頻寬達1.34億美元，年增近9成；除了SpaceX、Iridium、Viasat/ Inmarsat外，歐洲的SES、Eutelsat/ OneWeb等也獲得合約。這些資金除強化國防衛星韌性，也讓業者得以加速推動民用服務。

其次，「火箭技術的突破正改變太空經濟結構」。SpaceX的Starship具備百噸級載重能力與全可回收設計，若能將發射成本降至每公斤200美元，將大幅降低衛星部署門檻，帶動新一輪低軌衛星發射潮。

另外，「衛星車聯網」或將成為D2D普及的關鍵應用。5G汽車協會（5GAA）預期2030年後車輛將全面導入NR-NTN應用，支援即時通訊與緊急救援。Viasat與Skylo等業者已在2025年巴黎會員大會，展示基於高通Snapdragon Auto 5G Modem的D2D車聯應用。未來車輛將繼手機、筆電之後，成為具規模潛力的衛星連網終端。

