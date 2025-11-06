台經院：台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局

快訊

中央社／ 記者潘姿羽台北6日電
台積電。（歐新社）
地緣政治升溫，牽動台灣半導體供應鏈發展，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，美國總統川普上任後，對台灣半導體攻勢一波又一波，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。

台經院今天舉行「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，劉佩真指出，川普今年上任後，對於半導體產業動作頻頻，台積電在全球晶圓代工技術領先，不論是性能、良率、客戶接受度，全面勝出，卻也成為美國覬覦台灣半導體業的頭號對象。

台積電已經做出大幅加碼投資美國的決策，且可豁免晶片關稅，劉佩真認為，從廠商面來看，台積電因投資美國總額不斷增加，未來先進製程在美生產比重拉高恐成定局；從產業面來看，供應鏈重組壓力可能弱化台灣本土半導體完整生態系，隨著台廠加速赴美投資，半導體業對台灣經濟拉抬效果可能產生變化。

不過以產業表現來看，劉佩真指出，2025年國內半導體業產值再創史上新高，同時年增率高於全球；特別是晶圓代工方面，台積電技壓群雄，是AI世代下僅次於輝達（NVIDIA）的最大贏家。

劉佩真表示，川普2.0下的全球供應鏈重組是複雜而漫長的過程，涉及巨大的成本和調整，在此同時，美中「邊打邊談」模式成新常態，將促使全球企業重新思考供應鏈的效率與韌性之間的平衡，並加速重塑地緣政治和經濟力量，對台灣而言，是挑戰也是機遇。

台積電 半導體 美國

