快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

蔣尚義：AI驅動半導體再成長 應用擴展會轟轟烈烈

中央社／ 台北6日電

鴻海董事暨訊芯-KY董事長蔣尚義今天表示，人工智慧（AI）是下世代驅動半導體需求成長的力量，未來AI應用產品會更多元化，商機可期。他指出，半導體摩爾定律面臨物理侷限，台灣應布局小晶片等系統設計、搶進先進封裝，才能保持半導體產業領先。

蔣尚義上午受邀參加遠見高峰會，分享AI時代下半導體產業展望。他指出，AI是繼網路、個人電腦（PC）、智慧型手機等世代應用驅動者後，下一世代帶動半導體產業需求的主流驅動力量。

蔣尚義指出，半導體的世代驅動者是帶領新一代半導體的技術定義，以往PC或手機等世代驅動者多以單一產品帶動市場需求量；目前進入AI世代初期，以基礎建設和資料中心設施為主，真正的AI應用來沒浮現，就已經帶動新世代半導體龐大需求。

蔣尚義表示，未來AI應用擴展至其他領域，「會更轟轟烈烈」，包括智慧電動車、機器人、智慧家庭、智慧城市等，將有上千、上萬種產品具備AI功能，人類未來各個生活領域都會應用到AI，未來AI應用產品會更多元化，商機成長可期。

從半導體技術來看，蔣尚義表示，以往PC或手機世代驅動力量，主要搭配半導體「摩爾定律」（指晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加1倍）的技術微縮、效能提升、功率下降、成本降低等趨勢，但仍以單一性質電子終端產品為主要驅動。

他舉例，使用4奈米以下的半導體先進技術節點，成本非常高昂，開發4奈米以下先進製程需要20億美元的研發資金，要銷售超過100億美元金額規模的產品，才有機會回本。

他指出，目前摩爾定律在半導體先進製程已面臨物理侷限，因應未來AI產品應用多元化且需求量大的市場，半導體產業需要積極布局小晶片（Chiplet）設計架構，高階運算晶片設計的龐大成本，可應用在AI時代多樣化的終端產品，可因應半導體先進製程高昂的設計成本。

蔣尚義表示，摩爾定律走到物理極限，台灣在晶圓製造、半導體封裝等領先地位，將會受到挑戰，讓後進追趕者有機會迎頭趕上。

他建議，台灣半導體產業要持續積極布局半導體系統設計，特別是在封裝領域，現在包括台積電的CoWoS、InFO等先進封裝，設計架構已經不一樣。

蔣尚義表示，台灣半導體產業要持續維持既有晶圓製造和先進封裝優勢，也要積極搶進封裝市場、布局系統設計層面，才能繼續保持台灣半導體產業的領先地位。

談到半導體產業在美國布局看法，蔣尚義引述自己在美國的經驗指出，美國文化使得「回美國製造」趨勢，「可能很難做」，他直言，「因為美國老百姓生活太好、不願意吃苦」。

蔣尚義表示，半導體是資本密集產業，新技術推出後設備折舊是成本關鍵，機器要隨時運作、設備要維修，但生產線須不斷運作維持產能，在台灣凌晨，半導體廠商打電話給設備工程師，就可以馬上維修，「但在美國，這是做不到的」。

半導體 AI 蔣尚義

延伸閱讀

台積轉單＋3D感測雙引擎啟動：精材

股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

世芯第3季每股賺16.4元

期貨商論壇／創意期 題材多元

相關新聞

鴻海集團董事蔣尚義：AI已從「單一產品」推進到「多元應用」的轉折

前台積電研發六騎士成員之一 ，也曾擔任台積電研發副總、共同營運長，鴻海策略長，現任鴻海集團董事，人稱「蔣爸」的蔣尚義，今...

中華電投資台灣影視 第一階段文創基金規模10億

中華電信表示，持續加碼投資台灣影視IP，成立文創基金第一階段規模新台幣10億元，文策院占30%，中華電占逾50%，有助強...

AI 泡沫疑慮擴大？學者：前景喜憂參半、關鍵是泡沫退去後誰留下來

生成式AI席捲全球，從晶片、伺服器到電力設備供應鏈全面受惠，但市場近來憂心投資過熱。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，A...

日月光高雄廠第十一屆環境技研成發 科技驅動低碳轉型、深化產學鏈結

在淨零與供應鏈減碳壓力升溫下，封測龍頭日月光投控（3711）6日於高雄展覽館 TASS 亞洲永續供應暨循環經濟會展論壇，...

鴻海布局美國 將用人形機器人在德州產AI伺服器

鴻海科技集團董事長劉揚偉稍早告訴日經亞洲（Nikkei Asia），鴻海積極布局美國之際，將在數個月內導入人形機器人到美...

智慧手機AP採先進製程估突破5成 台積電市占達3/4

市調機構CounterPoint Research預期，2025年全球智慧手機應用處理器（AP）系統單晶片採用5奈米及更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。