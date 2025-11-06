快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

智慧手機AP採先進製程估突破5成 台積電市占達3/4

中央社／ 新竹6日電
市調機構CounterPoint Research預期，2025年全球智慧手機應用處理器（AP）系統單晶片採用5奈米及更先進製程比重，將首度突破5成，晶圓代工廠台積電將囊括3/4市占。路透社
市調機構CounterPoint Research預期，2025年全球智慧手機應用處理器（AP）系統單晶片採用5奈米及更先進製程比重，將首度突破5成，晶圓代工廠台積電將囊括3/4市占。路透社

市調機構CounterPoint Research預期，2025年全球智慧手機應用處理器（AP）系統單晶片採用5奈米及更先進製程比重，將首度突破5成，晶圓代工廠台積電將囊括3/4市占。

CounterPoint指出，智慧手機系統單晶片（SoC）正快速從成熟製程推進至先進製程，以提升效能和能效，並支援裝置端生成式人工智慧、更佳的遊戲體驗和更有效率的散熱管理。

CounterPoint表示，隨著晶片廠逐步自5奈米推進到4奈米製程，並計劃在2026年之前進一步推進到3奈米和2奈米製程，電晶體密度和能源效率將持續提升，並推升半導體含量及平均售價。

CounterPoint預估，智慧手機應用處理器今年採用5奈米、4奈米、3奈米及2奈米先進製程比重將超過50%，2026年採用先進製程比重將進一步攀升至60%。因平均售價上揚，2025年先進製程應用處理器營收，將占整體智慧手機應用處理器營收的8成以上水準。

高通（Qualcomm）因大部分入門級和中階5G SoC都推進至5奈米和4奈米製程，是智慧手機SoC推進至先進製程的最大受惠者；CounterPoint預期，高通今年先進製程SoC出貨量將增長28%，並超過蘋果（Apple），躍居全球之冠。

CounterPoint表示，台積電是先進製程SoC代工領導廠商，今年出貨量可望增長27%，並將囊括3/4的市占。明年台積電和三星（Samsung）都將開始量產2奈米智慧手機SoC，因三星仍面臨良率問題，台積電應可維持領先地位。

奈米 智慧手機 先進製程

延伸閱讀

扛不住台積電漲價影響？高通CEO親口證實 擁抱三星2奈米代工

谷月涵稱：台積電永遠可投資！網憂「河谷雙煞出手」股價反跌

華邦電：DRAM缺貨到2027 記憶體面臨結構性變革

台積電中科1.4奈米廠動工 總投資規模上看1.5兆元 預計2028年量產

相關新聞

鴻海集團董事蔣尚義：AI已從「單一產品」推進到「多元應用」的轉折

前台積電研發六騎士成員之一 ，也曾擔任台積電研發副總、共同營運長，鴻海策略長，現任鴻海集團董事，人稱「蔣爸」的蔣尚義，今...

中華電投資台灣影視 第一階段文創基金規模10億

中華電信表示，持續加碼投資台灣影視IP，成立文創基金第一階段規模新台幣10億元，文策院占30%，中華電占逾50%，有助強...

AI 泡沫疑慮擴大？學者：前景喜憂參半、關鍵是泡沫退去後誰留下來

生成式AI席捲全球，從晶片、伺服器到電力設備供應鏈全面受惠，但市場近來憂心投資過熱。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，A...

日月光高雄廠第十一屆環境技研成發 科技驅動低碳轉型、深化產學鏈結

在淨零與供應鏈減碳壓力升溫下，封測龍頭日月光投控（3711）6日於高雄展覽館 TASS 亞洲永續供應暨循環經濟會展論壇，...

鴻海布局美國 將用人形機器人在德州產AI伺服器

鴻海科技集團董事長劉揚偉稍早告訴日經亞洲（Nikkei Asia），鴻海積極布局美國之際，將在數個月內導入人形機器人到美...

智慧手機AP採先進製程估突破5成 台積電市占達3/4

市調機構CounterPoint Research預期，2025年全球智慧手機應用處理器（AP）系統單晶片採用5奈米及更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。