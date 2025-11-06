緯穎美國廠12月將啟用 客戶需求仍瘋狂成長
緯穎董事長暨策略長洪麗甯6日在遠見高峰會上表示，美國廠預計12月會開始運作，由墨西哥多年的經營團隊入駐，團隊成員以工程師為主，而台灣的團隊則持續坐鎮中央，從中調度。
而針對目前整個產業面臨的挑戰，洪麗甯董事長指出，主要可分為兩大面向，第一個是客戶瘋狂興建data center，因此不斷要求新的產能，代工廠們就必須持續擴產，跟上客戶的需求；而這又帶來第二個挑戰，那就是新工廠的能夠取得多少電力，因此現在蓋新工廠時都需要和電力公司交涉，確保有足夠的電力進行生產。當初會決定到美國設廠，電力供應也是原因之一，由於美國的電力來源更具多樣性，因此電力的取得比墨西哥相對容易一些。
不過電力只是其中一小部分，設廠的主要原因還是在於關稅的不確定性，讓洪麗甯董事長下定決心，一定要在美國建立生產基地。川普上台後，關稅法案把所有代工廠都搞得焦頭爛額，關稅公布後，客戶就瘋狂催促出貨，而後在川普反覆變卦的過程中，緯穎也確實被課到三天的高關稅，稅額高得驚人，因此洪麗甯董事長立刻拍板決定到美國建廠。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言