緯穎美國廠12月將啟用 客戶需求仍瘋狂成長

緯穎董事長暨策略長洪麗甯6日在遠見高峰會上表示，美國廠預計12月會開始運作，由墨西哥多年的經營團隊入駐，團隊成員以工程師為主，而台灣的團隊則持續坐鎮中央，從中調度。

而針對目前整個產業面臨的挑戰，洪麗甯董事長指出，主要可分為兩大面向，第一個是客戶瘋狂興建data center，因此不斷要求新的產能，代工廠們就必須持續擴產，跟上客戶的需求；而這又帶來第二個挑戰，那就是新工廠的能夠取得多少電力，因此現在蓋新工廠時都需要和電力公司交涉，確保有足夠的電力進行生產。當初會決定到美國設廠，電力供應也是原因之一，由於美國的電力來源更具多樣性，因此電力的取得比墨西哥相對容易一些。

不過電力只是其中一小部分，設廠的主要原因還是在於關稅的不確定性，讓洪麗甯董事長下定決心，一定要在美國建立生產基地。川普上台後，關稅法案把所有代工廠都搞得焦頭爛額，關稅公布後，客戶就瘋狂催促出貨，而後在川普反覆變卦的過程中，緯穎也確實被課到三天的高關稅，稅額高得驚人，因此洪麗甯董事長立刻拍板決定到美國建廠。