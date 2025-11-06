聽新聞
台積電北美子公司執行長異動2026年生效 公司這樣說
台積電（2330）5日公告，重要子公司TSMC North America公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理Sajiv Dalal接任，預計明年元旦生效。外界認為現任台積電北美子公司執行長David Keller即將退休。 對於該議題，台積電回應本報記者提問。
台積電完整回應如下：
台積公司11月5日公告，台積北美子公司執行長David Keller將於2026年第一季退休。台積北美子公司總經理Sajiv Dalal將自2026年1月1日起擔任台積北美子公司執行長暨總經理職務。台積公司感謝David Keller過去的貢獻，並祝福他退休生活愉快。
FB留言