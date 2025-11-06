快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
緯穎科技董事長洪麗寗。記者林澔一／攝影
緯穎科技董事長洪麗寗。記者林澔一／攝影

緯穎（6669）董事長洪麗甯6日表示，為應對北美客戶的強勁需求訂單，位在美國德州艾爾帕索（El Paso）的新廠將確定在今年12月開始啟用，且將由原先在墨西哥廠的經營團隊及研發人員進駐，因此將能夠快速應對客戶龐大訂單需求。

洪麗甯今日出席遠見高峰會以供應鏈重新布局為題，談到緯穎如何面對地緣政治重新洗牌的衝擊。她指出，今年上半年面對美國課徵關稅衝擊，加上客戶的龐大訂單需求，因此上半年就決議在美墨邊境城市艾爾帕索設立新廠，兩邊來回僅需要30分鐘，經營團隊及研發人員將是以原先墨西哥廠同仁支援，因此能夠快速上線，預計今年12月美國新廠就可以開始啟用，以應對北美客戶龐大訂單。

據了解，緯穎在美國艾爾帕索的新廠由先前的承租改為購買，該廠一共斥資大約將近5,959萬美元（約合新台幣19億元），由於美國新廠、墨西哥雙邊相當接近，因此產能及人員都能夠互相支援，同時也可給客戶選擇生產地的空間。

緯穎美國德州新廠12月啟用 董座：經營團隊準備好了

緯穎（6669）董事長洪麗甯6日表示，為應對北美客戶的強勁需求訂單，位在美國德州艾爾帕索（El Paso）的新廠將確定在...

