聞「積」起舞！台積電中科新廠動工 台中七期建商推豪辦、豪宅

台積電中科A14先進製程1.4奈米新廠昨低調動工，預計2028年下半年量產，台中鄰近的七期豪辦、豪宅市場也因中部科技黃金走廊再添強勁動能「聞積起舞」，吸引聯聚、寶璽、豐邑、達麗、雙橡園、陸府、精銳等知名建商布局推案。

中科管理局說明，台積電中科2期計畫編號為晶圓25廠，將展開1.4奈米生產線的初步建設，擬規畫設立4座廠房，第一期興建CUP設備廠、主生產FAB晶圓廠，以及辦公大樓。

台積電中科廠昨啟動基樁工程，台積電相當低調，並未公開舉行動工儀式，總投資規模預估將高達1.5兆元，預計2028年下半年實現量產，營業額可望超過5000億元。

經發局說明，市府對台積電中科先進製程廠興建樂觀其成，全區完成開發後，預計可創造年產值約4857億元，帶動約4500個就業機會。

房仲觀察，隨著台積電中科先進製程廠動工，中科擴廠及供應鏈廠商進駐，七期豪辦買氣升溫，此外，七期生活圈也因就業與資金紅利，加上市政路延伸等交通建設，房市氛圍活絡。

七期接案部分，豪宅一哥聯聚建第4季推出商辦案，攜手義大利國際建築團隊ACPV ARCHITE，設計靈感源自義大利經典建築比薩斜塔與米蘭維拉斯加塔，樓高37層，打造新地標。

豐邑集團推出53層摩天大樓案，下層為自營百貨，上層為豪辦；另一案由國際設計團隊CCD鄭中操刀，豪宅、豪辦並進。

寶璽機構攜手曾設計日本晴空塔、東京巨蛋的日本建築設計集團Nikken Sekkei推出豪宅案，以頂級標配交屋；達麗建設在台灣大道的豪宅案，近台中101預定地等七期百貨商場聚落。