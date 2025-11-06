是否自製晶片？安謀給了回答

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
安謀（Arm）策略暨生態系執行副總裁Drew Henry。照片/鐘惠玲攝影
針對是否自製晶片議題，矽智財大廠安謀（Arm）策略暨生態系執行副總裁Drew Henry於5日回應，到目前為止還沒有相關資訊宣告，如果未來真的決定要發展Arm品牌晶片，也會是應合作夥伴的要求而做。

Drew Henry表示，Arm從成立以來，一直都與客戶合作開發晶片，提供多種方式的協助。有許多客戶在自主研發晶片方面堪稱世界一流，不過也有客戶在製造方面經驗較為不足，該公司也會予以協助。

Drew Henry提到，Arm嫻熟於晶片設計，會與需要其幫忙的客戶緊密合作，如果他們需要幫助，那麼Arm就會給予支援。

同時，Drew Henry不認為AI正出現泡沫化，因為現在對AI及相關運算需求比任何人想像的都要來得大。

Drew Henry指出，如今AI需求如此之大，是因為能帶來許多益處。未來十年，AI將改善人們的健康狀況、治癒疾病、發明新藥，或將使軟體編寫得以更好。在不久的將來，AI也可能透過機器人來幫助人類。

Drew Henry強調，每個人都想從AI中受益，包括Arm在內的各家公司，也都竭盡全力地推動AI工廠或相關裝置研發，以幫助人們實現上述提到的目標。需要理解的是，目前與過去的情況有所不同。過去大家曾目睹過泡沫情況，這通常發生在產能被創造出來，但卻未被利用的時候，但如今在AI領域，被創造出來的產能都在充分利用著，各行各業都希望開發新應用，或用來提高生產力。

