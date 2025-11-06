蘋果決策轉向 三大關鍵

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

外電報導，蘋果擬推出600美元的平價筆電，揮軍中低階市場，引發外界高度關注。

業界人士研判，蘋果此舉主要著眼新興市場潛力大、解決成長動能放緩以及提高軟體服務收入等三大關鍵因素。

業界人士分析，儘管近年來全球筆電市場已趨近飽和，甚至出現負成長，但新興市場仍有相當大的潛力，包括印度、東南亞、拉美地區等，仍然有許多市場商機待開發，蘋果若能夠推出平價筆電，有機會將掀起一波市場洗牌戰，順勢擴大筆電的市占率。

其次，蘋果近年來在筆電業務成長動能有放緩跡象，為進一步刺激筆電業務持續成長，改變市場銷售策略有其必要性，平價筆電儘管硬體利潤可能不如高階筆電，但能有效激勵筆電業務成長，並且延長產品生命週期。

業界人士分析，無論是哪一家品牌廠，平價筆電的利潤都遠不如高階筆電，但對蘋果而言，平價筆電將成為用來延伸該公司軟體服務的利器，包括下載遊戲、生產力工具等各式軟體，其內購項目都是蘋果軟體服務的收入來源。

業界人士認為，品牌經營一向都是從下到上難，從上到下容易，對消費者而言，即使蘋果推出平價筆電，即使效能不如主力產品線，但仍相當具吸引力，也讓許多預算有限的消費者多了一個新選擇，畢竟藉此踏入蘋果生態系，為日後升級高階筆電預先鋪路，可謂一舉兩得。

