蘋果進擊平價 NB 拉攏 Chromebook、Windows 用戶 鴻海、廣達等沾光
知情人士透露，蘋果公司（Apple）正準備首度進軍平價筆記型電腦市場，可能明年上半年推出售價約600美元的平價Mac筆電，以吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦（PC）的消費者改投蘋果陣營，象徵向來專注經營高階市場的蘋果，策略轉向，有望掀起一波買氣。
法人看好，隨蘋果推出新品，蘋果Mac筆電供應鏈包括鴻海（2317）、廣達、可成、台達電、精元等可望受惠。
彭博資訊報導，這款內部代號為「J700」的平價筆電產品，目前在蘋果內部積極測試，並由海外供應商進行早期生產，計劃明年上半年推出。蘋果發言人不予置評。
蘋果這款平價Mac筆電將搭載iPhone用的處理器，配備低階LCD螢幕，螢幕尺寸可能為目前Mac產品線最小，略小於MacBook Air的13.6吋，規劃售價能壓在1,000美元以內。
現在蘋果便宜的Mac筆電是999美元的M4 MacBook Air，學生優惠價降至899美元。相較下，Chromebook最低售價只要幾百美元，高階版才會到約600美元。
此舉象徵向來聚焦高階裝置的蘋果，策略出現重大轉變，並將是蘋果首次在Mac產品採用iPhone處理器，而非專為電腦設計的晶片。但內部測試已顯示，要裝在平價Mac筆電的智慧手機晶片，性能已超越數年前的優化版M1晶片。
在供應鏈方面，廣達在蘋果Macbook代工組裝占有重要地位，且在非蘋及Chromebook代工更是手握全球多家品牌大廠訂單，今年第3季筆電代工出貨量約季增1到3％，預估今年全年出貨動能可望成長個位數水準。法人預期，隨著加徵關稅議題逐漸淡化，未來筆電出貨將重回旺季水準，成長動能可期。
精元通吃蘋果及非蘋陣營，其中，蘋果為最大客戶，隨蘋果推出新品，有望為後市挹注新動能。
可成隨著蘋果擬擴大筆電產品線，有望獲得更多筆電機殼訂單，可望挹注業績回溫。（編譯黃淑玲、記者陳昱翔、蘇嘉維、劉芳妙、蕭君暉）
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言