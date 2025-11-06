華邦電衝刺 AI 量能 火力全開
華邦電（2344）全力拚AI布局，公司表示，其專為邊緣 AI 運算開發的客製化記憶體解決方案、CUBE（Customized Ultra-Bandwidth Elements）明年將有顯著貢獻，目標在2028年，CUBE占DRAM營收40-45%，強化AI領域量能。
據了解，華邦電提出的CUBE，旨在提供高效能、高密度和低功耗的記憶體解決方案，其核心優勢包括在超高頻寬與密度方面，致力於將頻寬從每秒7 GB提升至每秒3 TB，並能處理每秒3萬個 token，在特定應用案例中，傳統LPDDR4可能需要多達八個晶片，而使用華邦電的CUBE方案可能僅需一到兩個晶片，即可在50平方毫米的微小尺寸內提供高達每秒128 GB的頻寬。
華邦電強調，對於需要更高密度和頻寬的應用，CUBE可以提供高達每秒30 TB的頻寬和70 GB的密度，相較於傳統LPDDR4解決方案，能大幅降低功耗，這是邊緣AI裝置的關鍵優勢。
公司說明，CUBE產品線當中使用3D堆疊、矽穿孔（TSV）及混合鍵合（Hybrid Bond）等技術，最高可支援八顆DRAM晶片堆疊。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言