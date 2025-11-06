信驊分割實境遠端管理事業
信驊（5274）昨（5）日宣布，董事會決議將旗下實境遠端管理（RRM）事業（原智慧影音Smart AV事業）相關製造及營運（含資產、負債及營業）分割，移轉予其100%持股的酷博樂股份有限公司。
信驊指出，此次分割主要希望藉此深化專業分工，並提升經營效率與長期競爭力。
酷博樂董事長由信驊董座林鴻明兼任，總經理為謝承儒。
林鴻明強調，此次事業分割，將使信驊與酷博樂各自聚焦核心領域，發揮專業效能，吸引優秀人才，進一步提升營運效率與競爭優勢，持續為股東與合作夥伴創造更高價值。
信驊指出，此次分割基準日暫定為今年12月31日，若有異動，則依分割計畫書訂定的條款處理。分割案完成後，信驊仍直接持有酷博樂全數股權，對信驊股東權益無任何影響。
