台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

安謀喊話 AI 需求比想像大

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

市場對「AI泡沫化」疑慮再度升高之際，矽智財大廠安謀（Arm）策略暨生態系執行副總裁Drew Henry昨（5）日信心喊話，強調不認為AI正出現泡沫化，因為現在對AI及相關運算需求比任何人想像的都要來得大。

Drew Henry是繼輝達執行長黃仁勳、鴻海（2317）董事長劉揚偉之後，又一業界大咖力挺AI後市，不約而同喊話AI沒有泡沫化。

Drew Henry指出，如今AI需求如此之大，是因為能帶來許多益處。未來十年，AI將改善人們的健康狀況、治癒疾病、發明新藥，或將使軟體編寫得更好。在不久的將來，AI也可能透過機器人來幫助人類。

因此，Drew Henry不認為AI正出現泡沫化。他強調，現在對AI及相關運算需求比任何人想像的都要來得大。每個人都想從AI中受益，包括安謀在內的各家公司，也都竭盡全力地推動AI工廠或相關裝置研發，以幫助人們實現上述提到的目標。

Drew Henry提到，需要理解的是，目前與過去的情況有所不同。過去大家曾目睹過泡沫情況，這通常發生在產能被創造出來，但卻未被利用的時候，但如今在AI領域，被創造出來的產能都在充分利用著，各行各業都希望開發新應用，或用來提高生產力。

Drew Henry強調，大家對運算的需求很高，相關業者可能需要在既有電力資源基礎上，盡可能產生最多運算能力，這便是安謀的專長。

AI Henry 泡沫化

