台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

鴻海報喜 10月營收攻頂…前十月寫同期最佳紀錄

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 路透
鴻海（2317）昨（5）日公布10月合併營收8,957.08億元，再創單月新高，月增7.01%，年增11.29%；前十月合併營收6.39兆元，為同期最佳，年增15.55%。法人看好，鴻海本季業績將攀上今年單季最高峰，並帶動2025年營收續創新高，挑戰8兆元，明年持續看旺。

鴻海將在下周三（12日）舉辦法說會，公布第3季財報，並釋出本季與2026年展望。鴻海預期，AI伺服器機櫃出貨持續放量，資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，因此營運仍會逐季成長，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化的影響。鴻海昨天股價逆勢上漲3元，收247元，成交量逾11萬張，三大法人近五個交易日賣超2.85萬張。

鴻海表示，10月業績攻頂，主要受惠新產品與節日備貨需求，加上AI伺服器陸續拉貨。就10月主要產品線出貨動態與9月相較，鴻海指出，「電腦終端產品類別」呈現強勁成長；「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」則顯著成長，反映客戶拉貨動能；「消費智能產品類別」則約略持平，拉貨動能持續。

與去年同期相較，10月「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與均強勁成長，主要受惠AI機櫃拉貨動能持續強勁；「電腦終端產品類別」表現約略持平；「消費智能產品類別」則略為衰退，拉貨動能優於去年同期，但是受到匯率影響。

以前十月表現來看，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」均較去年同期強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，以及主要業務零組件出貨增加；「電腦終端產品類別」和「消費智能產品類別」則表現約略持平去年同期。

鴻海2024年合併營收6.85兆元，創新高，今年前十月合併營收已達6.39兆元，離去年總營收僅一步之遙。法人看好，鴻海今年營收將超過7兆元，朝向8兆元邁進，2025年營收將續創新高。明年上半年輝達GB300 AI伺服器大量出貨，加上明年下半年持續推進到下一世代Rubin平台，帶動後市同步看旺。

鴻海 營收 拉貨

