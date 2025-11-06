快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

鈊象10月營收月增4.5% 博弈收入進補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）昨（5）日晚間公告10月營收達18.76億元，月增4.5%、年增11.7%，單月營收創歷史次高，業績顯著回溫。今年前十月營收182.16億元，年增20.4%，創歷史新高。

鈊象近期股價不振，從高點千元一路回落，昨日下跌6元，收722元，市場憂心是否業績出現大幅衰退，但鈊象用10月營收再次證明營運動能依然強勁。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，近期成功取得英國線上博弈執照，預估最快第3季開始貢獻業績。

鈊象 營收 歷史

