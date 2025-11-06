高技第3季賺贏上半年

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

PCB廠商高技（5439）昨（5）日公告，董事會通過今年第3季合併財報，今年前三季每股稅後純益達9.52元，創新高。扣除上半年每股純益3.81元，換算第3季單季每股純益達5.71元，單季就賺贏上半年。高技公告，今年前三季歸屬於母公司業主淨利達8.85億元，年增2.81倍，前三季每股純益9.52元。

高技公布前三季數字，扣除上半年獲利數字，今年第3季稅後純益達5.31億元，賺贏上半年，季增2.06倍，年增126倍，單季每股純益5.71 元。

高技因應客戶需求，已訂出擴產計畫，今年預計擴充產能30%，主要是針對特殊應用，為因應客戶需求成長，目前看來，明年產能將再比今年增加約20%至30%左右，但仍要看今年擴充進度而定。

