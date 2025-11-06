中華資安前三季獲利創高 EPS 8.52元 淨利年增近兩成
首家上市資安業者、中華資安國際昨（5）日參加券商舉辦法說會並公布第3季財報。
中華資安（7765）總經理洪進福表示，今年前三季營收獲利都創新高，主要的成長動能來自上網資安和資安專業服務以及商品銷售，預期獲利成長率可高過營收成長率，加上拓展海外市場，看好高毛利服務與AI雲端資安新服務，營收獲利可望持續成長。
中華資安第3季營收4.9億元，季增6%，年增6%；營業淨利1.18億元，約持平上季，年增34%，歸屬母公司淨利9,600萬元，季減1%，年增34%，每股純益2.53元。
累計今年前三季營收14.69億元，年增11%；營業淨利3.88億元，年增19%；歸屬母公司淨利3.17億元，年增19.6%，每股純益8.52元。
法人關注中華資安重點包括股價波動、營收獲利等。今年以來營收獲利出現逐季衰減、股價自上市高點下跌近兩成。
洪進福表示，基本面不變，業務與需求都「扶搖向上」，但股市資金大量轉往AI概念股，對公司股價產生影響。
獲利營收看似季減，但主因是資安產業特性，許多專案在年底結案進帳認列，或是到隔年1、2月入帳，形成全年營收與獲利的「微笑曲線」，就是第1季、第4季營收獲利好，第2季、第3季就較下滑。
他表示，資安業是較低調的產業，目前公司核心團隊、經營階層與技術團隊穩定不變，會持續與投資人溝通，揭露更多資訊。本業上聚焦核心業務，強化獲利能力。
法人也關注中華資安大股東中華電信降低對公司採購，洪進福強調，降低與關係人交易比重，並不意味大股東減少合作，中華資安做生意一定要往外，中華電信本身不研發資安軟硬體，會對外採購，中華資安也會爭取成為最佳合作夥伴。
中華資安表示，未來持續投入產品研發、並導入AI技術，在海外市場除擴充業務，將審慎評估成立海外銷售據點服務客戶；投資方面，會考慮對可以快速取得關鍵技術、垂直領域經驗等潛在標的進行資本投資，重點是要能業務互補、有技術綜效。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言