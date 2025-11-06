中華資安前三季獲利創高 EPS 8.52元 淨利年增近兩成

首家上市資安業者、中華資安國際昨（5）日參加券商舉辦法說會並公布第3季財報。

中華資安（7765）總經理洪進福表示，今年前三季營收獲利都創新高，主要的成長動能來自上網資安和資安專業服務以及商品銷售，預期獲利成長率可高過營收成長率，加上拓展海外市場，看好高毛利服務與AI雲端資安新服務，營收獲利可望持續成長。

中華資安第3季營收4.9億元，季增6%，年增6%；營業淨利1.18億元，約持平上季，年增34%，歸屬母公司淨利9,600萬元，季減1%，年增34%，每股純益2.53元。

累計今年前三季營收14.69億元，年增11%；營業淨利3.88億元，年增19%；歸屬母公司淨利3.17億元，年增19.6%，每股純益8.52元。

法人關注中華資安重點包括股價波動、營收獲利等。今年以來營收獲利出現逐季衰減、股價自上市高點下跌近兩成。

洪進福表示，基本面不變，業務與需求都「扶搖向上」，但股市資金大量轉往AI概念股，對公司股價產生影響。

獲利營收看似季減，但主因是資安產業特性，許多專案在年底結案進帳認列，或是到隔年1、2月入帳，形成全年營收與獲利的「微笑曲線」，就是第1季、第4季營收獲利好，第2季、第3季就較下滑。

他表示，資安業是較低調的產業，目前公司核心團隊、經營階層與技術團隊穩定不變，會持續與投資人溝通，揭露更多資訊。本業上聚焦核心業務，強化獲利能力。

法人也關注中華資安大股東中華電信降低對公司採購，洪進福強調，降低與關係人交易比重，並不意味大股東減少合作，中華資安做生意一定要往外，中華電信本身不研發資安軟硬體，會對外採購，中華資安也會爭取成為最佳合作夥伴。

中華資安表示，未來持續投入產品研發、並導入AI技術，在海外市場除擴充業務，將審慎評估成立海外銷售據點服務客戶；投資方面，會考慮對可以快速取得關鍵技術、垂直領域經驗等潛在標的進行資本投資，重點是要能業務互補、有技術綜效。