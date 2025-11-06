快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

大立光搶鏡 10月營收衝高 林恩平：本月拉貨動能「比較差」

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光董事長林恩平。 聯合報系資料照
大立光董事長林恩平。 聯合報系資料照

手機鏡頭龍頭大立光昨（5）日公布10月合併營收62.61億元，月增0.4%，為一年來最佳，大立光表示，目前維持法說會時釋出的展望，11月拉貨動能「比較差」。

大立光10月營收年減5%；累計今年前十月營收501.90億元，年增5%。

針對本季展望，大立光董事長林恩平表示，10月拉貨動能和9月差不多，11月會比較差。

外界解讀，大立光為iPhone鏡頭主力供應商，目前正值iPhone 17新機上市期間，這是大立光連續第二年11月拉貨動能下滑，顯見全球壟罩關稅陰影下，蘋果在新機鋪貨潮過後，對後市保守心態。

不過，市場仍看好今年iPhone 17出貨量將高於去年下半年iPhone 16的產量。摩根士丹利（大摩）及摩根大通（小摩）均上調iPhone今年整體出貨量，分別為2.275億支、2.51億支。

英國金融時報（FT）報導，iPhone 17系列新機正掀起換機潮，預期今年iPhone營收成長率將攀上疫情以來最高。

FT分析，iPhone 17系列在相機、顯示器和電池均大幅升級，吸引更多消費者升級設備，舊換新方案也提振銷售。

中國大陸祭出平價手機政府補貼政策，則為iPhone 17標準版銷售帶來助益。

iPhone 大立光 手機鏡頭

