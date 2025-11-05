台積電北美子公司執行長異動 達拉爾接任
台積電北美子公司執行長異動，明年1月1日起將由總經理達拉爾（SajivDalal）接任。台積電表示，北美子公司執行長凱勒（David Keller）將於明年第1季退休，感謝他過去的貢獻。
台積電今天公告，子公司TSMC North America執行長異動，預計明年1月1日由達拉爾接任，異動原因是職務調整。
台積電指出，凱勒將於2026年第1季退休，感謝他過去的貢獻，並祝福退休生活愉快。達拉爾自2026年1月1日起擔任台積電北美子公司執行長暨總經理職務。
達拉爾是在2000年加入台積電，於2017年2月至2021年12月擔任台積電北美子公司資深副總經理，2022年1月起擔任執行副總經理，2024年10月1日接任總經理。
