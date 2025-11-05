台積電北美執行長異動 明年元旦生效

台積電（2330）5日公告，重要子公司TSMC North America公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理Sajiv Dalal接任，預計明年元旦生效。外界認為現任台積電北美子公司執行長David Keller即將退休。

David Keller目前為台積北美子公司執行長，該公司是台積公司百分之百持有之子公司。在此之前，他曾任台積北美子公司總經理。David Keller擁有三十多年的半導體產業相關經驗，並於1997年加入台積公司，擔任北美子公司客戶管理處長。過去二十多年，David Keller為北美的客戶服務做出顯著貢獻。

加入台積公司之前，David Keller曾擔任國家半導體公司（National Semiconductor）的業務行銷主管。David Keller於國家半導體公司任職期間，擔任多個業務和行銷主管職位，如網路部門業務主管和美國地區行銷副總經理。加入國家半導體公司之前，David Keller曾任快捷半導體公司（Fairchild Semiconductor）的行銷工程師，直到公司被國家半導體公司收購。David Keller的職業生涯始於明尼蘇達州明尼阿波利斯的Honeywell公司的產品和製程工程師，後來居於亞利桑那州的鳳凰城，之後定居加州。David Keller畢業於北達科塔州立大學電機工程學系，並獲得明尼蘇達州聖保羅市聖湯馬斯大學企業管理碩士學位。

至於Sajiv Dalal為台積北美子公司總經理，負責監督北美地區的營運、策略規劃、以及業務管理。在擔任此職務之前，Sajiv Dalala為業務開發執行副總經理，負責規劃北美地區業務開發和行銷計劃的策略方向並且執行，聚焦於經營主要客戶關係，尋求新業務，並優化價值鏈聯盟（VCA）及設計中心聯盟（DCA）的銷售管道，以促進營收成長並擴大市場占有率。