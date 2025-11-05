快訊

桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

太子集團在台洗錢45億 檢方聲押禁見王昱堂、辜淑雯共5名台籍幹部

台積電北美執行長異動 明年元旦生效

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）5日公告，重要子公司TSMC North America公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理Sajiv Dalal接任，預計明年元旦生效。外界認為現任台積電北美子公司執行長David Keller即將退休。

David Keller目前為台積北美子公司執行長，該公司是台積公司百分之百持有之子公司。在此之前，他曾任台積北美子公司總經理。David Keller擁有三十多年的半導體產業相關經驗，並於1997年加入台積公司，擔任北美子公司客戶管理處長。過去二十多年，David Keller為北美的客戶服務做出顯著貢獻。

加入台積公司之前，David Keller曾擔任國家半導體公司（National Semiconductor）的業務行銷主管。David Keller於國家半導體公司任職期間，擔任多個業務和行銷主管職位，如網路部門業務主管和美國地區行銷副總經理。加入國家半導體公司之前，David Keller曾任快捷半導體公司（Fairchild Semiconductor）的行銷工程師，直到公司被國家半導體公司收購。David Keller的職業生涯始於明尼蘇達州明尼阿波利斯的Honeywell公司的產品和製程工程師，後來居於亞利桑那州的鳳凰城，之後定居加州。David Keller畢業於北達科塔州立大學電機工程學系，並獲得明尼蘇達州聖保羅市聖湯馬斯大學企業管理碩士學位。

至於Sajiv Dalal為台積北美子公司總經理，負責監督北美地區的營運、策略規劃、以及業務管理。在擔任此職務之前，Sajiv Dalala為業務開發執行副總經理，負責規劃北美地區業務開發和行銷計劃的策略方向並且執行，聚焦於經營主要客戶關係，尋求新業務，並優化價值鏈聯盟（VCA）及設計中心聯盟（DCA）的銷售管道，以促進營收成長並擴大市場占有率。

台積電 半導體 總經理

延伸閱讀

華航積極推動2050淨零排碳目標 本月起洛杉磯返台航班添加SAF

台積電挫低45元收1,460元 台股開低走高仍收跌399點收27,717點

傳黃仁勳周六現身台積電運動會 蔣萬安：希望碰面

日韓台股等亞股全面重挫 台積電一度下探1455元

相關新聞

華邦電總座：記憶體結構性缺貨 將延續到2027年

記憶體大廠華邦電總經理陳沛銘今日主持法說會，針對記憶體市場，提出最新的說明。他說，當前記憶體市場正在經歷一場結構性且重大...

信驊旗下實境遠端管理業務 分割全移轉給子公司酷博樂公司

全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊科技今日宣布，為深化專業分工並提升經營效率與長期競爭力，已於5日經董事會特別決議，通...

技嘉旗下技鋼正式上市 全新NVIDIA RTX PRO 6000伺服器

技嘉（2376）旗下技鋼科技宣布，其全新推出的 GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 NVIDIA RTX PR...

Arm強調：自研晶片是深化合作

全球AI運算能耗飆升、雲端巨頭爭相建構AI工廠（AI Factories）之際，Arm策略暨生態系執行副總裁Drew H...

AI推動全球GDP翻倍成長 Arm揭新商模迎接新運算時代

AI時代的浪潮正推動全球經濟與運算架構的全面轉型。Arm策略暨生態系執行副總裁Drew Henry今日來台受訪表示，AI...

傳黃仁勳周六現身台積電運動會 蔣萬安：希望碰面

台積電年度運動會周六登場，科技圈瘋傳輝達執行長黃仁勳將親自出席，成為年度壓軸盛事最大彩蛋。北市長蔣萬安今被問及，如黃仁勳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。