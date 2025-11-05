家登提告英特格最高法院三審判定讞 公司續與法律顧問研析後續

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

家登（3680）5日公告公司提告「美國安堤格里斯公司(Entegris.Inc.)」、「台灣英特格科技股份有限公司」等七人，智財案件最高法院三審判決已宣判定讞。

家登公告提告「美國安堤格里斯公司(Entegris.Inc.)」、「Bertrand Loy先生」、「台灣英特格科技股份有限公司」、「謝俊安先生」、「美商英特格有限公司(Entegris Asia LLC)」、「新加坡商英特格技術研發股份有限公司(EntegrisSingapore Pte. Ltd.)」、荷蘭商英特格國際控股有限公司（Entegris InternationalHoldings Ⅷ B.V.）等，公司專利權(中華民國發明第I238804號)遭「美國安堤格里斯公司(Entegris.Inc.)」等七人，未經授權而侵害本公司專利權致生公司之損害，向智慧財產及商業法院提起損害賠償訴訟，請求上開人等連帶賠償本公司新臺幣1億元，一審及二審法院審理後均以請求無理由判決駁回。經上訴第三審後，於民國114年11月5日判決駁回定讞。

家登說明，處理該案雖經判決定讞，將續與法律顧問研析後續事宜，以維護公司之合法權益。家登將續與法律顧問研析後續。

家登

