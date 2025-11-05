力智法說會／總座黃學偉：關稅影響有限 下半年拚優於上半年

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

電源管理IC廠力智（6719）5日召開第3季法說會。總經理黃學偉表示，本季營收以約略持平為基調；短期目標是將毛利率維持在中三成（約 34%～36%）區間，中長期則朝 40% 以上邁進。

回顧第3季，力智以整合型 Power Stage 等產品帶動網通與運算平台需求，美元計價營收與第2季持平，新台幣計價小幅滑落；毛利率34.7%，若排除庫存回沖影響，單季產品毛利率較上季提升約0.9個百分點，營業利益率達14.7%。年初至第3季，在產品組合與成本結構優化下，EPS較去年同期約成長68%。

業外動向方面，管理層說明，截至9月底累計匯兌損失為1.8億元，利息收入1.69億元，且第2季底因投片量增加所提之負債準備已回沖；綜合影響下，整體業外收支仍為正，累計獲利5,400萬元。匯率面，第2季受新台幣強升承壓，第3季已轉為匯兌收益0.66億元。

展望本季，運算與伺服器應用相關的整合型產品需求仍相對穩健，惟部分客戶上半年因應關稅不確定性提前備貨，出貨節奏「略為趨緩」，公司整體以季持平為基調、下半年營收力拚優於上半年。關稅議題方面，目前掌握的後續訂單並未受影響，公司將持續追蹤並靈活調整應對。

放眼2026年，黃學偉表示，AI 與伺服器帶動的高效能電源管理需求延續，公司將以 CPU/GPU VR（Vcore）控制器、Power Stage、Converter 等 Total Solution 完整支援終端裝置、邊緣運算、雲端算力中心三大場景，並以技術升級、高整合產品與成本優化為主軸，持續提升市占與營運表現。他強調 AI 電源大趨勢的本質：「AI需要算力，算力需要電力」，將以產品差異化與穩健的供應鏈管理，承接長期成長動能。

