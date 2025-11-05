達運光電啟動世代傳承 新任營運長戴家欣上任

達運光電（8045）5日董事會決議通過新人事任命案，由公司核心中生代主管-業務處長戴家欣出任達運光電營運長一職，負責公司在寬頻網路事業的營運管理、產品創新開發、策略規劃與執行、全球市場版圖擴張等布局，此人事任命也象徵達運光電正式啟動組織世代傳承與轉型，邁入世代節奏成長期的關鍵里程碑。

戴家欣表示，達運光電將以「傳承X創新共榮」為核心精神，延續過去穩健經營的基石，創造企業以更年輕、更數位化的視角，推動產品策略、全球業務布局，迎向下一個十年成長的新局，不僅展現對企業治理與未來發展的高度責任感，更攜手全體同仁一同推進達運光電邁向一甲子永續經營的新篇章。

達運光電表示，戴家欣在學期間專攻電子電機、同時修習經濟學，學歷跨足工、商領域，擅長產品開發與市場拓展並能創造實質營收和獲利的成長挹注，同時、他具備強大的文化融合技巧，能夠順利克服不同市場、法規、商務等背景差異，將成果轉化為國際化的銷售成績。

達運光電表示，戴家欣自國中赴美求學，大學期間進入達運光電美國子公司ACI Communications實習直到畢業，累積超過5年的海外經驗，歷練涵蓋研究開發、行銷與管理等多面向。返台服役後，旋即投入集團國際業務，負責全球市場營運、經營管理美國子公司ACI，戴家欣長期與美國技術總監並肩合作，從工程技術端到業務市場開發端皆有深度參與經驗，對產品開發及市場應用具有完整視野，累積其對產業需求理解及跨域溝通能力。

達運光電自1999年成立子公司ACI以來已26年，2012年起北美市場開始由戴家欣主導ACI品牌策略調整及客戶滲透，戴家欣回台後深耕集團迄今已逾12年，過去曾與團隊們成功將產品導入主流系統，並連年繳出亮眼成績，尤其在DSIM系列（可調式自動增益模組）項目上奠定關鍵里程碑。

達運光電表示，DSIM是新世代的數位機站增益控制模組，具有高效能、高經濟效益的機站內部診斷分析模組，為達運光電歷經3年自主研發與優化，並於2012年正式開發完成，陸續取得專利技術、有線電視認證等，成功突破跨平台寬頻放大器技術、跨品牌產品整合的限制框架，該產品於2017年通過美國兩間最大有線電視寬頻網路運營商Charter Communications 和Comcast Corporation產品認證，正式打入北美市場。

隨著系統整合效能大幅提升，達運光電表示，ASEM 1.2G GaN高線性寬頻放大器系列研發完成，DSIM與ASEM成公司品牌跨越市場疆界、推動北美市場擴大的關鍵代表作，達運光電在全球光纖傳輸及放大器領域建立堅實的基礎，更意味著戴家欣是達運光電海外成功的關鍵推手之一。

達運光電今年第3季合併營收為3.53億元，合併毛利率為37％優於上季的33.6%及去年同期的20.1%，在新台幣匯率波動因素干擾減緩下，挹注歸屬於母公司稅後純益為0.38億元，每股純益0.4元，較第2季每股淨損0.02元，有轉虧為盈表現。

累計2025年前3季達運光電合併營收為9.99億元，合併毛利率34％，歸屬於母公司稅後純益為0.41億元，每股純益0.43元，較去年同期2.05元衰退。今年達運光電智慧聯網AIoT應用的業績比重拉高至50％，包括國防、電信營運商等產業客戶針對AI影像辨識、國防物聯網等相關服務訂單需求的貢獻，為公司營運帶來良好的支撐。

達運光電表示，目前在手訂單來看，兩大業務訂單出貨排程與接單動能明確，一方面，配合主要北美大型電信運營商針對DOCSIS升級，從1.2GHz升級至1.8GHz等相關設備的更新與擴充需求，技術升級的訂單已完成客戶嚴苛的驗證；智慧聯網AIoT布局方面，針對低軌衛星、無人機通訊及防禦系統、熱顯像與夜視系統等國防韌性系列解決方案的合作項目，也持續與客戶、供應商等合作夥伴密切保持技術升級開發、生產組裝、測試與驗證中，以期逐步開花結果，不僅為公司營運注入新活水，亦同時展現達運光電以創新科技守護國土安全，扮演國防及關鍵基礎建設的技術幕後推手。

達運光電強調，自創立以來，秉持「誠信穩健、永續經營」的企業精神，在董事長陳碧霜引領下，已成為北美通訊設備市場的重要品牌。

陳碧霜表示，近年來達運光電積極調整組織架構、建立專業制度，推進新世代經營團隊的行動力與執行力、與全球市場布局擴張，並深化「以技術為核心、以市場為導向」的營運策略，此次新任營運長的任命，已是公司永續發展規劃布局的一環，象徵企業從穩健傳承走向創新共榮的新階段，以期新任營運長就任，帶領達運光電在全球供應鏈重構下，以更年輕、更靈活的姿態迎戰市場新局，拉高公司在寬頻頻率升級產品（1.2G→1.8G）、無人機傳輸系統、低軌衛星通信等市場占有率表現，深耕北美市場為基礎，持續向全球高值化領域拓展，迎向下一階段營運成長黃金期。

戴家欣表示，接任營運長，是責任的開始。我將聚焦於「策略三箭」，為達運光電的下一個十年，奠定更穩固的成長基石。第一箭「AI賦能，產品升級」。我們不開發更先進的AI技術，但要善用AI，推動將最先進的AI技術導入公司既有技術平台，為產品賦能。

戴家欣指出，第二箭「專注利基，解決痛點」。他分析，與競爭者相比較，我們的優勢在於彈性與專注。團隊將持續鎖定對手忽略的利基市場（Niche Market），專注解決客戶的真實痛點，提供超越業界標準的客製化解決方案。

第三箭「活化通路，全球布局」。戴家欣表示，董事長與團隊花了30多年打下穩固的全球通路，這就是達運深厚的地基。未來10年，我的任務是承先啟後，重新活化這些寶貴資產，將新世代產品與動能注入既有網路，讓達運的事業版圖再創高峰。

達運光電強調，此次營運長的任命，象徵公司「傳承X創新共榮」的世代布局已然到位。未來，公司將在董事長陳碧霜的經驗掌舵與新任營運長戴家欣的策略衝刺下，全力開創新局，為股東與客戶創造長期價值。