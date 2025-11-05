創見榮獲勞動部「職安績效揭露TOP 10%」肯定 展現零災害職場承諾

創見（2451）5日宣布，公司榮獲勞動部職業安全衛生署舉辦之「114 年企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比」TOP 10% 績優企業殊榮，展現創見在安全健康職場與員工福祉的長期投入，更彰顯企業在永續治理與落實社會責任上的深耕成果。

本評比依循金管會規範，就應編製及自願編製申報114年永續報告書之企業，以報告書揭露內容為基礎，依據 GRI 403：職業健康與安全準則及SASB國際指標，從治理、策略、風險與機會、目標與績效、驗證五大面向進行審查，並依資本額分組評比。創見資訊於多項指標表現優異，最終榮獲TOP 10%績優企業 。

創見長期致力打造零災害的安全文化，導入ISO 45001與CNS 45001（TOSHMS）雙軌職業安全衛生管理系統，每年訂定目標及管理方案、實施危害鑑別與風險機會評估，並定期召開職安委員會檢討重大安全衛生議題，持續推動及監督各項運作，依循PDCA逐步落實管理，確保安全衛生績效穩步提升。

公司設有健康管理室及哺（集）乳室，並配置專責護理人員提供日常照護與緊急應變服務，另提供優於法規的健康檢查。透過推行勞工健康保護五大計畫，包含人因工程、異常工作負荷、不法侵害防治、勞工健康服務及母性保護等，結合問卷分析、醫護團隊關懷及風險分級管理，全面守護員工身心健康。

為營造工作與生活平衡的友善職場環境，創見積極推動多元社團與活動，如瑜珈、籃球及家庭日，增進團隊凝聚與正向能量。同時重視人權與多元共融，建立支持性溝通環境、主管才能評鑑與完善在職培訓，培育安全意識與領導文化，實踐幸福健康的永續職場願景。

展望未來，創見將持續深化永續治理，強化組織在職場安全與健康管理上的韌性，推動健康勞動力永續倡議，促進員工身心健康與工作幸福感，並以實際行動帶動產業鏈共好，成為職場安全與永續發展的典範。