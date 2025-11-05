光電產業從「受災戶」變「救援者」 綠能產業在地患難見真情
今年數個颱風侵襲台灣，在各地留下滿目瘡痍。然而，七大光電產業公協會旗下會員雖為受災戶，儘管自身面臨光電場域受損的挑戰，卻展現「社會責任優先」的典範，迅速集結力量投入在地救災與關懷，將新能源技術投入災區，以行動證明再生能源產業不僅是能源供應者，更是地方共榮的堅實夥伴。
今年7月丹娜絲颱風造成台南溪北地區大規模民生災損，大量民宅屋頂被強風吹翻，嚴重影響居民生活，七大光電產業公協會旗下許多會員亦是受災戶，除了加速清理自身廠區損壞、維持案場安全外，第一時間集結受災地區大型光電業者力量，迅速主動投入救災行動與關懷，協助物資補給，支援受災民眾緊急需求，如在台南七股提供300份熱食、127件帆布及150箱飲用水，展現再生能源產業在地方關懷與社會責任上的即時行動力。
台南市長黃偉哲在臉書感謝台電與民間能源業者，為市民提供正面能量，主動積極提供氫能發電等最新能源技術接入社區電網，優先供電當地基地台，為居民提供臨時用電、解決生活困難。並支援鹽水、七股、北門等地宮廟、活動中心，提供移動式太陽光儲充電站，讓民眾的手機或醫療設備可以充電，展現光電產業在協助地方政府應對大規模停電挑戰時的社會責任與技術能力。
日前花蓮堰塞湖發生溢流，重創花蓮光復鄉當地交通與生活，七大光電產業公協會號召志工與會員企業發起「電動腳踏車發放行動」，協助重災區居民恢復移動力，由地方教會協助篩選受贈對象，並即時捐款予花蓮家扶基金會，支應學齡孩童生活就學不中斷，居民感動表示「這是目前最需要的！」光電產業不僅推動能源轉型，更在災難中展現穩定力量。
光電業者指出，能源轉型是國家長期戰略，唯有政府、產業與民眾共同合作，才能推動台灣邁向真正永續與安全的能源未來，能源從業人員超過35萬，未來將串聯綠能企業投入重建，讓綠能發光發熱、傳遞希望。籲請社會各界，以理性、科學與國際視野看待台灣能源轉型的必要性與方向，善盡地球環保的責任，並追求綠能產業與地方共生共榮、提升能源自足率的整體國安戰略。
