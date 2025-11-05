中華電信登AI專利頂尖四強 打造智慧科技新護城河

中華電信（2412）表示，經濟部公布「人工智慧（AI）專利技術分析報告」，中華電信榮獲台灣前四強、電信產業第一名，在「機器學習」與「機器視覺」兩大核心領域中更取得第六名佳績，與鴻海（2317）、工研院並列領先群。

中華電信強調，此一成果展現中華電信長期深耕AI技術與智慧應用的研發實力與領航地位。經濟部公布的專利布局報告中顯示，台灣專利申請數量在全球排名第9，數量年年攀升，顯示台灣研發能量擠入全球領先群。

中華電信指出，自2004年起即著手AI相關專利布局，至今已累積近300件AI專利布局，其中，「機器學習」、「機器視覺」及「語音技術」專利超過百件，展現長期厚植的技術底蘊與創新能量。

近年，中華電信持續推動AI與通訊技術整合，中華電信指出，研發成果已廣泛應用於智慧客服、科技執法、智慧航港、遠距醫療、資安防護與節能減碳等多元場域，成功實現「從實驗室到市場」的應用轉化。

近期中華電信推出多項已獲專利認證的AI新產品，包括「企業AI對話助理」、「AI超擬真助理」、「AI有聲繪本」、「AI惡意網址偵測」及「AI口譯達人」等，並整合集團資源，授權予春水堂、宏華、勤威、中華系統整合等子公司與合作夥伴，讓AI技術不僅是研發成果，更成為帶動子公司營收新機會、產業轉型新引擎。

今年10月中華電信以「VLM（Vision-Language Model）視覺影像分析技術」榮獲NVIDIA主辦的「2025 AI City Challenge競賽」全球冠軍。並於「台灣創新技術博覽會」榮獲17面獎牌，得獎數創新高，蟬聯資通訊產業第一名。

中華電信表示，今年10月成立的「中華創智國際股份有限公司」，是由中華電信研究院內部育成的AI技術團隊，自2017年起即投入AI技術研發，並以布局專利及技術落地方式，建立AI產品及築起未來事業的護城河，以DeepFlow智慧分析與DeepVoice客戶心聲分析為核心技術，服務橫跨電信、金融、製造、交通、醫療及政府等六大產業，成為企業數位轉型的重要夥伴。

中華電信研究院院長蘇添財表示，將持續深化AI技術研發與關鍵專利布局，並結合中華電信在通訊網路、資訊安全、網路管理與智慧應用等領域的優勢，推動更多AI創新應用。未來將持續投入在AI語音/自然語言/影像/多模態等關鍵技術，提出代理式AI、邊緣AI、服務型/陪伴型機器人，AI治理與安全、智慧交通、智慧醫療/照護等各領域的技術專利布局。

蘇添財指出，中華電信研究院期許以自主研發為根基，持續推動AI創新與產業落地，孕育新的事業機會，為百年電信事業注入新動能，成為帶動百工百業數位轉型的關鍵力量。