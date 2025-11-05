DDR4、SSD漲價衝擊 研華10月通知調漲售價4～8%及預付款因應

記憶體DDR4及固態硬碟SSD價格上漲，且供應吃緊，工業電腦大廠研華（2395）預估，除使第3季毛利率略低於財測預期，第4季影響幅度也會提高，DDR4因需求超出預期，客戶DDR4及DDR5新舊平台轉換上會有時間差，已於10月初調漲報價4~8%，預估可改善2026年第1季度毛利率。

DDR4缺貨導致價格大漲，衝擊電子產業下游，使研華公布第3季度財報單季毛利率38.9%，低於財務預測的39.0% ~ 41%區間，公司表示，光是SSD跟DDR4售價上漲，就侵蝕約1個百分點毛利率表現。展望第4季度，公司預估若零件價格再上漲，影響毛利率幅度會遠大於第3季度。

研華表示，由於供應吃緊，目前已經從上半年就提高採購量，以滿足客戶需求跟市場趨勢，但無奈於過去幾個月需求急遽增加，超過預期，導致現在供貨仍處於緊繃，由於供應商採配貨策略，為確保原料供應及準時交貨兩目標，成本因而增加。

而目前研華也於10月反應成本宣布漲價，並通知客戶群，其中主機板等級產品售價上漲4%，系統級產品售價調漲8%，該全球性漲價策略預估將在2026年第1季度新訂單反應，對標準品有立即性反應，但長期專案則還在跟客戶協調漲價幅度。

研華舉例，目前北美業務團隊，正跟客戶討論用DDR4或SSD的產品能否調高售價，並先支付貨款，或是跟客戶協商未來訂單的價格調漲。

另一方面，研華表示客戶也從DDR4平台轉換到DDR5平台，不過轉換進度不一，標準品啟動較快，但客製品同樣面臨零組件要客戶認證審批的流程，會比較慢。長期而言，研華表示會期望客戶預付款，本身也會運用採購能力積極管理產品供應到定價穩定性。

展望2026年，零組件供貨為最大不確定性因素，而邊緣AI市場則明顯看到需求起飛，去年該類營收僅9.4%，今年第3季度拉高至17%，而到2026年預估營收貢獻會拉高至25%，成為推升公司營收兩位數百分比成長關鍵。

研華第2季度邊緣AI營收比16%，先前公司預估，邊緣AI占今年底業績比重上看2成，不過現階段似乎仍緩慢推進，不過公司也透露，機器人部門今年新成立後，手上設計專案價值超過2億元。

研華也拆解邊緣AI業績中產品結構，以系統占比9成最高，零組件則約10%，主要應用在醫療跟工業設備領域，其次機器人或AMR業務，不過公司預估未來5成業務會轉為模組或零組件搭配軟體加值服務方式提供。

法人好奇邊緣AI的毛利率表現，研華表示，在IOT自動化及智慧服務部門的毛利率表現都比平均要高，僅單純買賣GPU卡的毛利率低於平均。