DDR4、SSD漲價衝擊 研華10月通知調漲售價4～8%及預付款因應
記憶體DDR4及固態硬碟SSD價格上漲，且供應吃緊，工業電腦大廠研華（2395）預估，除使第3季毛利率略低於財測預期，第4季影響幅度也會提高，DDR4因需求超出預期，客戶DDR4及DDR5新舊平台轉換上會有時間差，已於10月初調漲報價4~8%，預估可改善2026年第1季度毛利率。
DDR4缺貨導致價格大漲，衝擊電子產業下游，使研華公布第3季度財報單季毛利率38.9%，低於財務預測的39.0% ~ 41%區間，公司表示，光是SSD跟DDR4售價上漲，就侵蝕約1個百分點毛利率表現。展望第4季度，公司預估若零件價格再上漲，影響毛利率幅度會遠大於第3季度。
研華表示，由於供應吃緊，目前已經從上半年就提高採購量，以滿足客戶需求跟市場趨勢，但無奈於過去幾個月需求急遽增加，超過預期，導致現在供貨仍處於緊繃，由於供應商採配貨策略，為確保原料供應及準時交貨兩目標，成本因而增加。
而目前研華也於10月反應成本宣布漲價，並通知客戶群，其中主機板等級產品售價上漲4%，系統級產品售價調漲8%，該全球性漲價策略預估將在2026年第1季度新訂單反應，對標準品有立即性反應，但長期專案則還在跟客戶協調漲價幅度。
研華舉例，目前北美業務團隊，正跟客戶討論用DDR4或SSD的產品能否調高售價，並先支付貨款，或是跟客戶協商未來訂單的價格調漲。
另一方面，研華表示客戶也從DDR4平台轉換到DDR5平台，不過轉換進度不一，標準品啟動較快，但客製品同樣面臨零組件要客戶認證審批的流程，會比較慢。長期而言，研華表示會期望客戶預付款，本身也會運用採購能力積極管理產品供應到定價穩定性。
展望2026年，零組件供貨為最大不確定性因素，而邊緣AI市場則明顯看到需求起飛，去年該類營收僅9.4%，今年第3季度拉高至17%，而到2026年預估營收貢獻會拉高至25%，成為推升公司營收兩位數百分比成長關鍵。
研華第2季度邊緣AI營收比16%，先前公司預估，邊緣AI占今年底業績比重上看2成，不過現階段似乎仍緩慢推進，不過公司也透露，機器人部門今年新成立後，手上設計專案價值超過2億元。
研華也拆解邊緣AI業績中產品結構，以系統占比9成最高，零組件則約10%，主要應用在醫療跟工業設備領域，其次機器人或AMR業務，不過公司預估未來5成業務會轉為模組或零組件搭配軟體加值服務方式提供。
法人好奇邊緣AI的毛利率表現，研華表示，在IOT自動化及智慧服務部門的毛利率表現都比平均要高，僅單純買賣GPU卡的毛利率低於平均。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言