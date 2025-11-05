日月光推出AI增強平台IDE 2.0 提升封裝設計準確性、加速創新

日月光投控（3711）旗下日月光半導體5日宣布其整合設計生態系統 （IDE）平台迎來重大升級–IDE 2.0，透過整合人工智慧（AI），IDE 2.0實現更快的設計迭代，優化晶片封裝交互作用（CPI）分析，加速實現各種複雜的AI和高性能計算應用。

日月光指出，IDE 2.0透過全新的雲端電子模擬器，利用AI引擎執行CPI預測性風險評估並且進行設計、分析以及製造數據優化，隨著先進封裝在半導體創新扮演越來越重要的角色，IDE 2.0為客戶產品設計帶來質的飛躍，不僅提高效率、縮短設計周期並且實現前所未有的精確度、性能與流暢的工作流程。

日月光進一步說，基於第一代IDE的成功基礎，IDE 2.0在先進封裝協同設計方面實現了變革性的進展，藉由導入AI回饋框架，持續且即時地連接設計流程與分析流程。據悉，此智慧循環使設計團隊能夠加速創新，同時管理涵蓋多晶片、小晶片、異質整合技術的複雜架構。

日月光強調，運用結合多物理場模擬、真實世界數據以及AI洞察，IDE 2.0大幅提升半導體封裝開發的速度、精確度和可靠性，幫助客戶做出更智慧的數據驅動設計（data-driven design）決策，且核心功能為加速設計周期以及強化風險預測。

整體來說，IDE 2.0能夠在機械、電性以及散熱面向，快速評估多種封裝配置，將設計到分析周期從數周縮短至數小時，確保產品上市更快、更安全且更有效率，通過即時風險評估分析，客戶可以加快開發流程，更智慧地創新，並在速度至關重要時實現快速上市。