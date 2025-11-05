耀登三大業務齊步推升 搶全球衛星通訊市場商機

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

耀登（3138）科技公布2025年第3季合併營收為4.83億元，季增15.35%、年增2.66%。受惠傳統旺季效應及美元匯率回升，公司前三季營運成功由虧轉盈，展現成長動能回升的成果。隨著天線出貨量成長、設備代理業務回溫，以及資安檢測驗證與永續業務需求持續攀升，三大產品線齊步推升整體營運表現。

耀登科技發言人溫文聖表示，全球衛星通訊市場快速崛起，通訊產業正邁入「天地整合」的新時代。整合地面與非地面通訊（NTN）將成為次世代通訊技術的核心方向。耀登持續深化NTN技術與應用布局，除積極推進衛星地面使用者終端（UT）商品化外，也著手衛星與行動通訊系統的整合應用，鞏固公司在次世代通訊市場的競爭優勢。

根據 Research Nester 資料顯示，全球基於衛星的5G網路市場於2025年至2035年間的年複合成長率（CAGR）達30.3%，規模可望在2035年達981.9億美元；另據 SNS Telecom & IT 報告指出，全球非地面網路（NTN）市場2023年估值約110億美元，預計2032年將成長至1,168億美元，CAGR高達42%。顯示NTN技術正成為次世代通訊發展的重要支柱。

耀登近年積極投入NTN技術與產品研發，推出支援Ku頻段的固定式與移動式衛星地面使用者終端（UT）。產品的陣列天線設計、波束控制、追星演算法及射頻與基頻整合皆為自主研發，能支援高軌與低軌衛星通訊，確保行動環境下穩定連線。公司並引進丹麥無人機量測系統，打造「移動式戶外實驗室」，可於實際環境中模擬追星與通訊測試，大幅提升驗證效率與精準度。

隨著最新 3GPP Release 18 標準將 Ka 頻段納入 5G Advanced 架構，該頻段被視為未來NTN與6G應用的關鍵。耀登同步推進Ka頻段使用者終端的研發，以提供更高頻寬與系統容量，支援高軌衛星、空中平台（HAPS）及行動中連線（COTM）等多元應用。

展望未來，隨著NTN、無人載具及COTM等次世代應用持續成長，耀登將憑藉深厚的通訊設計能力與量測驗證技術，強化天地整合通訊產品布局，持續創造長期成長契機。

