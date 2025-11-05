集邦：11月上旬電視面板報價走跌 主流監視器均持平、NB用IPS面板下跌

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）公布11月上旬面板報價。集邦／提供
集邦科技（TrendForce）公布11月上旬面板報價。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）5日公布11月上旬面板報價，受到淡季需求走弱影響，面板廠為洽談明年採購考量，多半願意在價格上讓步。TrendForce研究副總范博毓表示，基於上述原因，11月電視面板報價全面走跌；監視器面板主流尺寸均持平、NB用的IPS面板下跌。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板11月需求僅微幅走弱，部分品牌仍願意拉貨。有些面板廠為了衝刺目標，在稼動率上僅作微幅調控，並積極配合品牌需求。接近年底，大部分品牌客戶與面板廠開始洽談明年規劃，面板廠在姿態上較具彈性，因而在面板價格上願意做較多讓步。觀察11月電視面板價格，預估32吋與43吋下跌1美元， 50吋與55吋下跌2美元，65吋與75吋下跌3美元。

范博毓指出，監視器用面板進入第4季需求明顯減弱，然而面板廠不願意在價格讓步，導致虧損持續擴大。因此，買賣雙方針對MNT面板價格達成平共識。預期11月MNT面板價格除了23.8吋VA Open Cell面板因供給稍鬆，預期可能能下跌0.1美元之外，其餘主流尺寸皆呈現持平態勢。

他說，11月雖然是傳統淡季，但筆電面板需求較預期稍強，部分品牌客戶仍願意增加採購量，並希望面板廠在價格上有所讓步。近年底時段，面板廠為維繫客戶關係，在議價上姿態較低，除了檯面下的優惠外，檯面上的價格也開始作小幅讓步。觀察11月的筆電面板價格，預期除TN面板價格仍全面持平外，IPS面板價格將全面下跌0.1美元。

