信驊旗下實境遠端管理業務 分割全移轉給子公司酷博樂公司

全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊科技今日宣布，為深化專業分工並提升經營效率與長期競爭力，已於5日經董事會特別決議，通過將旗下實境遠端管理（Reality Remote Management，RRM）事業（原智慧影音Smart AV事業）的相關製造及營運（含資產、負債及營業），分割移轉予其百分之百持有的子公司酷博樂公司，分割基準日暫定為114年12月31日，若有異動則依分割計畫書訂定之條款處理。

信驊指出，隨著企業本身業務版圖持續拓展及遠端伺服器管理事業日益多元化發展，為能更專注於智慧視覺影像領域之技術創新與市場開發，決議將實境遠端管理事業（RRM）分割移轉予酷博樂公司，以Eyes of AI -- AI視界．無限未來為願景主軸，由林鴻明擔任酷博樂公司董事長，謝承儒先生擔任總經理，業務範圍涵蓋Cupola360全時全景遠端管理巡檢相機及相關軟體業務、AVoIP影音延伸事業、及以上相關晶片設計製造等，未來兩家公司亦將發揮各自在伺服器遠端管理晶片（BMC）以及實境遠端管理（RRM）領域的專業優勢，整合客戶與市場資源合作。

信驊表示，此一分割案依照企業併購法第三十六條第一項規定辦理，信驊科技為酷博樂股份有限公司唯一股東，酷博樂公司應於分割基準日後依法完成變更登記並發行普通股股票予信驊科技，自本分割案完成後，信驊科技仍直接持有酷博樂公司百分之百股份，對於信驊股東權益並無任何影響。

林鴻明表示，此次事業分割將使信驊與酷博樂公司各自聚焦核心領域，發揮專業效能，吸引優秀人才，進一步提升營運效率與競爭優勢，持續為股東與合作夥伴創造更高價值。