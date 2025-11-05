快訊

技嘉旗下技鋼正式上市 全新NVIDIA RTX PRO 6000伺服器

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉旗下技鋼正式上市全新NVIDIA RTX PRO 6000伺服器。技嘉／提供
技嘉（2376）旗下技鋼科技宣布，其全新推出的 GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 NVIDIA RTX PRO 伺服器正式在全球上市。此系統整合 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU、NVIDIA BlueField-3 DPU、NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 與 NVIDIA AI Enterprise 軟體平台，實現運算、網路與軟體層的整合，全面加速從資料到 AI 的完整工作流程。

XL44-SX2-AAS1 採用 NVIDIA MGX 模組化參考設計，支援最多 8 張 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU，總計具備 768GB GDDR7 記憶體，可為生成式 AI、3D 渲染與科學運算提供卓越效能。系統搭載雙 Intel Xeon 6700/6500 系列處理器、32 組 DDR5 DIMM，並配備 3+1 冗餘 3200W 80 PLUS 鈦金級電源供應器，確保穩定與高效能表現。

內建的 NVIDIA BlueField-3 DPU 提供總頻寬達每秒 400Gb 的安全高效資料通道，支援高速存取與外部網路傳輸；同時，四張 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 讓 8 張 GPU 可獲得高達每張 GPU 每秒 800Gb 的 NVIDIA InfiniBand 或乙太網路頻寬，打造低延遲、高頻寬的 GPU 互聯架構，支撐可擴充的分散式 AI 訓練。

XL44 系列伺服器全面整合 NVIDIA AI Enterprise 軟體平台，支援 NVIDIA NIM 微服務、NVIDIA Omniverse 數位孿生技術與 NVIDIA Cosmos，讓虛擬模擬與實際部署之間緊密銜接。這一統合的軟體生態系讓企業可在一致、最佳化的環境中，從 AI 模型開發延伸至推論與物理 AI 應用，實現靈活擴展與高效運行。

XL44 系列伺服器在 AI 推論效能上較前一代提升最高 5 倍，支援從智慧代理（Intelligent Agents）、大型語言模型（LLM）推論、3D 模擬到影像分析等多樣化 AI 工作負載。系統相容 Windows、Linux、Kubernetes 與虛擬化環境，可無縫導入既有基礎架構。

NVIDIA AI 技嘉 伺服器

