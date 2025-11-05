創見榮獲 勞動部職安署績優企業肯定

創見資訊（2451）榮獲勞動部職業安全衛生署舉辦的「114 年企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比」TOP 10% 績優企業殊榮，展現創見在安全健康職場與員工福祉的長期投入，更彰顯企業在永續治理與落實社會責任上的深耕成果。

創見表示，本評比依循金管會規範，就應編製及自願編製申報114年永續報告書之企業，以報告書揭露內容為基礎，依據 GRI 403：職業健康與安全準則及SASB國際指標，從治理、策略、風險與機會、目標與績效、驗證五大面向進行審查，並依資本額分組評比。創見資訊於多項指標表現優異，最終榮獲TOP 10% 績優企業 。

創見強調，公司長期致力打造零災害的安全文化，導入 ISO 45001 與 CNS 45001 (TOSHMS)雙軌職業安全衛生管理系統，每年訂定目標及管理方案、實施危害鑑別與風險機會評估，並定期召開職安委員會檢討重大安全衛生議題，持續推動及監督各項運作，依循PDCA逐步落實管理，確保安全衛生績效穩步提升。

展望未來，創見將持續深化永續治理，強化組織在職場安全與健康管理上的韌性，推動健康勞動力永續倡議，促進員工身心健康與工作幸福感，並以實際行動帶動產業鏈共好，成為職場安全與永續發展的典範。