元太生態圈夥伴 C3 成立 Pixel Paper Labs 拓展全球顯示創新應用

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）5日宣布，其電子紙生態圈夥伴C3公司 – 一家總部設於斯里蘭卡的創新、研發與產品原型設計公司，將成立新事業單位 Pixel Paper Labs，專注於電子紙產品的開發、設計與製造，計畫同時服務當地與國際市場。

Pixel Paper Labs將成為斯里蘭卡首座專注於電子紙產品設計與開發的專業設施，為該地區引進世界級顯示技術創新。該實驗室將聚焦於永續、低功耗與智慧化的數位解決方案，應用於電子紙看板、零售、物流、教育及智慧城市等領域。

這座新設施將結合E Ink元太科技電子紙顯示技術與C3在跨領域工程、設計及原型製作的專業能力，開發並推動新一代顯示應用的商品化。同時，Pixel Paper Labs 也將成為研究人員、新創公司與製造商的合作平台，協助共同開發針對新興市場量身打造的電子紙產品。

元太科技資深處長Vignesh Sanmugam表示：「我們很高興與C3合作，透過Pixel Paper Labs推動電子紙創新應用。這項合作將加速下一代應用的開發，並強化全球電子紙生態系成長。」

C3執行長Tony Mahadevan表示：「Pixel Paper Labs的成立，代表著斯里蘭卡邁向先進電子紙創新的關鍵一步。透過與E Ink的合作，我們將全球領先的技術引入斯里蘭卡，並創造更多開發永續、低功耗產品的新機會。」

該中心將能加速從產品構想到成品的開發流程，並成為測試電子紙產品環境耐用性、能源效率與可擴展性的試驗平台。