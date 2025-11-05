元太生態圈夥伴 C3 成立 Pixel Paper Labs 拓展全球顯示創新應用

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太電子紙生態圈夥伴C3成立Pixel Paper Labs，將研發數位解決方案，應用於電子紙看板、零售、物流、教育及智慧城市等領域。元太／提供
全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）5日宣布，其電子紙生態圈夥伴C3公司 – 一家總部設於斯里蘭卡的創新、研發與產品原型設計公司，將成立新事業單位 Pixel Paper Labs，專注於電子紙產品的開發、設計與製造，計畫同時服務當地與國際市場。

Pixel Paper Labs將成為斯里蘭卡首座專注於電子紙產品設計與開發的專業設施，為該地區引進世界級顯示技術創新。該實驗室將聚焦於永續、低功耗與智慧化的數位解決方案，應用於電子紙看板、零售、物流、教育及智慧城市等領域。

這座新設施將結合E Ink元太科技電子紙顯示技術與C3在跨領域工程、設計及原型製作的專業能力，開發並推動新一代顯示應用的商品化。同時，Pixel Paper Labs 也將成為研究人員、新創公司與製造商的合作平台，協助共同開發針對新興市場量身打造的電子紙產品。

元太科技資深處長Vignesh Sanmugam表示：「我們很高興與C3合作，透過Pixel Paper Labs推動電子紙創新應用。這項合作將加速下一代應用的開發，並強化全球電子紙生態系成長。」

C3執行長Tony Mahadevan表示：「Pixel Paper Labs的成立，代表著斯里蘭卡邁向先進電子紙創新的關鍵一步。透過與E Ink的合作，我們將全球領先的技術引入斯里蘭卡，並創造更多開發永續、低功耗產品的新機會。」

該中心將能加速從產品構想到成品的開發流程，並成為測試電子紙產品環境耐用性、能源效率與可擴展性的試驗平台。

這項策略性合作代表斯里蘭卡具備高科技製造與出口能力的重要里程碑，且將開啟邁向全球智慧顯示與物聯網市場的新契機。Pixel Paper Labs也將推動學術界、新創與產業間的合作，致力將斯里蘭卡打造為區域性電子紙技術創新基地。同時透過實習、培訓與聯合研究計畫，推動在地人才培育，孕育出引領未來永續科技發展的新一代工程師與設計人才。

