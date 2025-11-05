元太生態圈夥伴 C3 成立 Pixel Paper Labs 拓展全球顯示創新應用
全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）5日宣布，其電子紙生態圈夥伴C3公司 – 一家總部設於斯里蘭卡的創新、研發與產品原型設計公司，將成立新事業單位 Pixel Paper Labs，專注於電子紙產品的開發、設計與製造，計畫同時服務當地與國際市場。
Pixel Paper Labs將成為斯里蘭卡首座專注於電子紙產品設計與開發的專業設施，為該地區引進世界級顯示技術創新。該實驗室將聚焦於永續、低功耗與智慧化的數位解決方案，應用於電子紙看板、零售、物流、教育及智慧城市等領域。
這座新設施將結合E Ink元太科技電子紙顯示技術與C3在跨領域工程、設計及原型製作的專業能力，開發並推動新一代顯示應用的商品化。同時，Pixel Paper Labs 也將成為研究人員、新創公司與製造商的合作平台，協助共同開發針對新興市場量身打造的電子紙產品。
元太科技資深處長Vignesh Sanmugam表示：「我們很高興與C3合作，透過Pixel Paper Labs推動電子紙創新應用。這項合作將加速下一代應用的開發，並強化全球電子紙生態系成長。」
C3執行長Tony Mahadevan表示：「Pixel Paper Labs的成立，代表著斯里蘭卡邁向先進電子紙創新的關鍵一步。透過與E Ink的合作，我們將全球領先的技術引入斯里蘭卡，並創造更多開發永續、低功耗產品的新機會。」
該中心將能加速從產品構想到成品的開發流程，並成為測試電子紙產品環境耐用性、能源效率與可擴展性的試驗平台。
這項策略性合作代表斯里蘭卡具備高科技製造與出口能力的重要里程碑，且將開啟邁向全球智慧顯示與物聯網市場的新契機。Pixel Paper Labs也將推動學術界、新創與產業間的合作，致力將斯里蘭卡打造為區域性電子紙技術創新基地。同時透過實習、培訓與聯合研究計畫，推動在地人才培育，孕育出引領未來永續科技發展的新一代工程師與設計人才。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言