Arm 策略暨生態系執行副總裁 Drew Henry：不認為 AI 正出現泡沫化

針對AI是否有泡沫化現象的議題，矽智財大廠安謀（Arm）策略暨生態系執行副總裁Drew Henry於5日明確表示，他不認為AI正出現泡沫化，因為現在對AI及相關運算需求比任何人想像的都要來得大。

Drew Henry指出，如今AI需求如此之大，是因為能帶來許多益處。未來十年，AI將改善人們的健康狀況、治癒疾病、發明新藥，或將使軟體編寫得以更好。在不久的將來，AI也可能透過機器人來幫助人類。

所以Drew Henry不認為AI正出現泡沫化，他評估現在對AI及相關運算需求比任何人想像的都要來得大。每個人都想從AI中受益，包括Arm在內的各家公司，也都竭盡全力地推動AI工廠或相關裝置研發，以幫助人們實現上述提到的目標。

Drew Henry強調，需要理解的是，目前與過去的情況有所不同。過去大家曾目睹過泡沫情況，這通常發生在產能被創造出來，但卻未被利用的時候，但如今在AI領域，被創造出來的產能都在充分利用著，各行各業都希望開發新應用，或用來提高生產力。