快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

Arm 策略暨生態系執行副總裁 Drew Henry：不認為 AI 正出現泡沫化

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
安謀（Arm）策略暨生態系執行副總裁Drew Henry。照片/記者鐘惠玲攝影
安謀（Arm）策略暨生態系執行副總裁Drew Henry。照片/記者鐘惠玲攝影

針對AI是否有泡沫化現象的議題，矽智財大廠安謀（Arm）策略暨生態系執行副總裁Drew Henry於5日明確表示，他不認為AI正出現泡沫化，因為現在對AI及相關運算需求比任何人想像的都要來得大。

Drew Henry指出，如今AI需求如此之大，是因為能帶來許多益處。未來十年，AI將改善人們的健康狀況、治癒疾病、發明新藥，或將使軟體編寫得以更好。在不久的將來，AI也可能透過機器人來幫助人類。

所以Drew Henry不認為AI正出現泡沫化，他評估現在對AI及相關運算需求比任何人想像的都要來得大。每個人都想從AI中受益，包括Arm在內的各家公司，也都竭盡全力地推動AI工廠或相關裝置研發，以幫助人們實現上述提到的目標。

Drew Henry強調，需要理解的是，目前與過去的情況有所不同。過去大家曾目睹過泡沫情況，這通常發生在產能被創造出來，但卻未被利用的時候，但如今在AI領域，被創造出來的產能都在充分利用著，各行各業都希望開發新應用，或用來提高生產力。

AI Henry 泡沫化

延伸閱讀

輝達與韓AI合作 ABAC代表：台韓互補聯手壯大生態系

聯發科推 Chromebook 新晶片

神盾集團 AI 晶片2027年量產計畫啟動 出海馬來西亞與主權基金合資

安謀結盟世芯、日月光

相關新聞

技嘉旗下技鋼正式上市 全新NVIDIA RTX PRO 6000伺服器

技嘉（2376）旗下技鋼科技宣布，其全新推出的 GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 NVIDIA RTX PR...

Arm強調「不搶客戶飯碗」：自研晶片非為競爭而是深化合作

全球AI運算能耗飆升、雲端巨頭爭相建構AI工廠（AI Factories）之際，Arm策略暨生態系執行副總裁Drew H...

AI推動全球GDP翻倍成長 Arm揭新商模迎接新運算時代

AI時代的浪潮正推動全球經濟與運算架構的全面轉型。Arm策略暨生態系執行副總裁Drew Henry今日來台受訪表示，AI...

傳黃仁勳周六現身台積電運動會 蔣萬安：希望碰面

台積電年度運動會周六登場，科技圈瘋傳輝達執行長黃仁勳將親自出席，成為年度壓軸盛事最大彩蛋。北市長蔣萬安今被問及，如黃仁勳...

AMD 財報、展望優於預期 法人估神達、技嘉等供應鏈受惠

AMD公布第3季營收為92.5億美元，年增36%，優於市場預期，調整後每股獲利（EPS）1.2美元，展望後市，AMD預期...

台積中科新廠今動工！科技黃金走廊添動能催熱七期房市

台積電（2330）中科1.4奈米先進製程新廠5日迎動工，隨著此計畫正式啟動，加上交通建設市政路延伸工程首段通車，整個「科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。