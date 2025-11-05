文策院與股癌發起的烏杉資本簽署 MOU 啟動「數位遊戲基金」

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

文化內容策進院（文策院）5日宣布與烏杉資本正式簽署合作意向書（MOU），共同啟動「數位遊戲基金」，攜手推動台灣遊戲產業的早期投資與原創能量。烏杉資本由知名Podcast節目《股癌》主持人謝孟恭發起，嘖嘖平台共同創辦人徐震亦以董事身份加入，結合產業經驗與資本力量，為台灣遊戲圈開啟嶄新契機。

文策院董事長王時思表示，遊戲產業為當今全球娛樂市場中最具規模與成長力的領域，台灣原創遊戲團隊在創意與研發實力上表現亮眼，毫不遜於國際水準。但面臨早期資金不足、創業風險高等挑戰，此次攜手烏杉資本，正是希望透過專業投資與資源整合，補足缺口，為遊戲產業建立更健全的投資生態鏈，讓更多具潛力的創作能量得以成長。

謝孟恭長年對遊戲保持熱愛，從玩家到投資人，看見許多優秀團隊在早期開發階段面臨「有實力、沒資源」的困境。即使團隊強、點子好，但撐不過燒錢開發的早期階段，很多案子夭折或被迫把IP 賣斷給國外。烏杉資本希望即時給予早期的資金援助，讓台灣的原創作品有機會發光。，

他進一步指出，對業界來說，這是一個非常重要的訊號。這代表國家隊（文策院）跟民間的資金終於要聯手了，要把資源精準地投放到產業最需要的缺口上。謝孟恭說，心願是「希望有一天，遊戲能成為年輕人趨之若鶩的產業——像進入台積電或 Google 一樣，充滿希望與活水」。

嘖嘖平台共同創辦人、烏杉資本董事徐震表示，在嘖嘖看見無數創作者如何從概念走向市場；在烏杉則希望能把這份經驗帶進投資現場，讓資本更懂創作、讓創作更有機會成為事業。文策院的支持，能讓早期投資更穩健，也讓創作型團隊更有信心長期投入。

