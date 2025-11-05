快訊

Arm強調「不搶客戶飯碗」：自研晶片非為競爭而是深化合作

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm策略暨生態系執行副總裁Drew Henry表示，AI的成功仰賴的是穩定的運算架構與廣泛的開發者生態系，而台灣正處於這個生態系的核心。記者簡永祥／攝影
Arm策略暨生態系執行副總裁Drew Henry表示，AI的成功仰賴的是穩定的運算架構與廣泛的開發者生態系，而台灣正處於這個生態系的核心。記者簡永祥／攝影

全球AI運算能耗飆升、雲端巨頭爭相建構AI工廠（AI Factories）之際，Arm策略暨生態系執行副總裁Drew Henry今日來台受訪指出，Arm未來的核心策略仍將圍繞「協助夥伴造晶片」，而非轉向自行開發、與客戶競爭的商業模式。

他指出，如外界媒體報導Arm計畫「自行製造晶片」，實際上並非公司策略轉折，而是Arm長年以來「與客戶共同開發」的延伸。Arm並不排除未來推出以自家品牌命名的晶片，但那必須「出於合作夥伴的需求」，例如為展示架構效能、驗證製程平台，或因客戶委託而生。

Henry以Arm成立以來就不斷協助客戶打造晶片，強調Arm本源就是協助客戶的晶片業務能成長。

而這些客戶分為兩類。一類是「世界級的晶片設計公司」，例如蘋果、輝達（NVIDIA）、亞馬遜（AWS）等，這些企業具備完整設計與量產能力。Arm在其中扮演的是「架構與技術支援者」，提供CPU架構授權、設計文件、最佳化指南與軟體開發套件，讓客戶能以Arm架構為基礎，開發具獨特優勢的晶片。

另一類則是「設計經驗不足但希望投入半導體開發的企業」。對這些客戶，Arm會提供更深入的支援，包括設計實作、電源效率優化與製程導入等技術協助。「我們是設計晶片的專家，對需要協助的客戶，我們會幫助他們完成整個設計流程。」

他說，和客戶的合作關係，讓Arm在全球半導體生態系中維持獨特定位：既非晶圓廠，也非品牌晶片商，而是「跨平台的運算基礎供應者」。

他解釋，因AI技術愈來複雜談，Arm也和與世界領先的晶圓製造商包括台積電合作更為緊密。雙方透過不斷驗證，確保台積電任何現有或未來的製程平台，都能在Arm架構上達到最佳效能。

Henry的談話也透露Arm協助客戶架接最強晶片製造商台積電，讓客戶自研晶片能順利推出的戰略：Arm主導晶片運算架構、台積電掌握製程實現，兩者的結合是推動高效能、低功耗晶片設計的關鍵。Henry並強調，這些合作不僅在行動裝置市場，也延伸至AI伺服器、車用電子與邊緣運算等領域，讓Arm成為推動全球AI發展的關鍵引擎。

