AI推動全球GDP翻倍成長 Arm揭新商模迎接新運算時代

AI時代的浪潮正推動全球經濟與運算架構的全面轉型。Arm策略暨生態系執行副總裁Drew Henry今日來台受訪表示，AI不僅將改變運算方式，更有潛力讓全球國內生產毛額（GDP）成長率從每年3%，翻倍至6%甚至10%。他強調這股力量，主要來各式AI應用的爆發與運算平台的持續演進。他並強調Arm正是這場變革的「隱形引擎」。

Henry引用多項國際研究報告，強調AI的應用，可望在未來十年內推升全球生產力。在AI的助力下，全球經濟的成長速度可能倍增，甚至達到每年10%。這不只是因為AI節省人力成本，更因為它重新定義運算、決策與創造的速度。

Henry分析，AI正快速滲透在每個產業的核心—從製造、物流、醫療到交通。AI模型的高速運算與推理需求，正推動底層晶片與運算架構的革命。Arm的角色正是為這些新世代AI應用提供穩定、節能、可擴展的基礎平台。

Henry指出，如今全球已有超過3,250億台裝置搭載Arm架構，換算每天有一億台Arm架構的新裝置出貨、啟動以及被使用。這些裝置從智慧工廠、自駕車、行動助理、AI PC、到邊緣AI與物聯網（IoT）應用。

他強調，Arm在十多年前就投入AI架構研究，持續開發適用於深度學習與推論的運算單元（Compute Subsystem），並整合軟硬體工具鏈。這些努力讓Arm在AI浪潮爆發前，就打好基礎。如今從邊緣到雲端，Arm成為AI運算的共同語言。

Henry也因應AI快速轉變，讓Arm改變平台架構，從過去提供運算平台與架構規格，讓合作夥伴自行開發晶片並推向市場；如今，愈來愈多客戶希望開發屬於自己的晶片與軟體。讓ARM不再只是IP授權商，而是走向與客戶「共同設計、共同開發」的新型態合作。公司現有上千位軟體工程師直接與客戶協作，從晶片設計到AI應用軟體開發全程支援。

Henry也道出協助客戶開發自研晶片的起心動念。他說：「我們協助客戶設計晶片，也幫他們開發運行在晶片上的軟體和AI應用。這樣的深度合作，讓我們能更快地理解AI時代的需求，並回饋到下一代架構設計中。」

Henry強調這種轉變，也意味著Arm從「技術提供者」走向「生態系共創者」。未來，ARM不僅提供CPU、GPU與NPU架構，也會在工具鏈、AI模組化框架、以及安全性標準上發揮主導力，建立更完整的AI基礎設施。