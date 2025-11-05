通用型伺服器逐漸回溫 永擎十月營收創下同期新高
永擎（7711）今年10月營收18.88億元，月減40.69%、年增29.69%，創下歷年同期新高。展望後市，預期明年AI伺服器出貨量將持續成長，同時B300的單價較B200高出約20%至30%，AI伺服器將迎來價量齊揚的美好光景，再加上通用型伺服器也逐漸回溫，明年有機會成長兩位數百分比，雙管齊下帶動營收成長。
永擎表示目前客戶對AI伺服器的需求仍是十分強勁，不過趨勢逐漸開始轉變，過去幾年主要針對在訓練的部分，但從今年開始，逐步轉移到推論的部分，這同時帶動了過往專注在經營傳統伺服器或傳統雲端服務的客戶，也開始向公司購買AI伺服器，導入到自己的系統當中。
現在代工廠分布在台灣、中國、越南，美國客戶主要由台灣進行，歐洲客戶則是中國、越南，系統組裝都是在台灣進行。雖然目前合作夥伴的產能略為有些緊張，但在11月會緩解。未來如果有美國生產的需求，公司可以利用母公司和碩（4938）的產能進行生產，因此暫時仍沒有自建展能的規劃。
