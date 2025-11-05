聽新聞
傳黃仁勳周六現身台積電運動會 蔣萬安：希望碰面
台積電年度運動會周六登場，科技圈瘋傳輝達執行長黃仁勳將親自出席，成為年度壓軸盛事最大彩蛋。北市長蔣萬安今被問及，如黃仁勳周六來台，是否會安排見面？蔣說，如果有機會，如果他確實會來，希望有機會碰到面，當面跟黃仁勳說明進度。
另外，對於北市府與新壽解約，副市長李四川說，新壽解約的成本，扣除歸還新壽繳交的金額，其他成本會由輝達概括承受，議員陳賢蔚也問蔣萬安，若萬一未來新壽當初取得T17、T18地上權檢調調查其中有弊案，後續如何處理？若這過程有違法，解約成本也將轉嫁輝達，是否會有爭議？
北市地政局長王瑞雲表示，如果北市府跟新壽終止契約，這個契約就已經是「清乾淨了」，到時候設定地上權給輝達，是依照新契約，輝達不受影響。
陳賢蔚認為，如果這個解約成本是由北市府出，當然就跟輝達無關，但如果輝達要墊付新壽的成本，就可能會發生這個問題，而且不是不可能發生的事情。
法務局長連堂凱表示，若新壽當初標得地上權有問題，後續就可以跟新壽追償，到時候會再跟輝達討論，如何處理這筆錢，就是依照合約與法律辦理，這已經是一個多重假設的問題，現在要確保的是，輝達拿到沒有爭議的土地，能順利落腳。
連堂凱說，因先前的地上權合約是存在北市府與新壽之間，如果有問題，也是市府與新壽處理，如果輝達認為這筆錢不應該代墊，市府也再跟輝達談，但現在這個問題是假設中的假設，到時候就依照法律與相關合約來處理，議員認為應該預想避免，北市府會納入討論。
