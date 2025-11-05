環球晶獲利亮眼扛不住毛利率寫低！股價下殺跌停 矽晶圓族群黯淡

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股5日隨美股那指與費半指數下挫，台積電（2330）直接摜破月線，大盤指數一度重挫超過700點、回測27,400關卡，盤面各大類股幾乎全軍覆沒，矽晶圓族群也由環球晶（6488）急殺跌停鎖死領跌，台勝科（3532）、漢磊（3707）雙雙跌約4%，嘉晶（3016）、中美晶（5483）、合晶（6182）也分別下跌約1.2%~2.6%不等。

環球晶第3季雖交出近四季最佳獲利成績單，但毛利率是掛牌新低，5日股價開低在433.5元後，急殺跌停433元鎖死，還有超過兩千張賣單排隊。

環球晶第3季合併營收144.93億元，季減9.46％、年減8.67％，為近19季低；稅後純益19.7億元，季增17.09％、年減33.34％，每股盈餘4.12元，為近四季來最佳；但，單季毛利率跌破二成、降至約18.4%，營業淨利率8.5%，皆下探掛牌以來單季最低；前三季獲利年減逾45%，每股純益10.68元，為近8年同期低。

針對第3季毛利率下滑，環球晶董事長徐秀蘭指出主要有三大因素。首先，新擴產工廠仍處於試產與客戶認證階段，產能尚未完全開出，營收貢獻有限，但相關費用與折舊成本已開始入帳。其次，美國德州新廠部分支出依會計原則暫列入銷貨成本，待後續進入量產階段後，將轉列為營運費用。第三，夏季電價上漲推升能源成本，亦使毛利率承壓。徐秀蘭強調，隨著產量增加、產能利用率及良率提升，毛利率表現將逐漸恢復。

展望後市，環球晶董事長徐秀蘭表示，市場成長動能聚焦AI應用，成熟製程需求回穩，預期將緩步回升。公司全球擴產布局逐步開花，並加速在地供應鏈驗證，美國市場可望成為中長期主要成長動能。

化合物矽晶圓市況方面，6吋與8吋碳化矽（SiC）晶圓目前稼動率低於五成，但已出現復甦訊號，預期2026年市況可望改善；氮化鎵（GaN）晶圓則供不應求，正積極擴產以滿足需求。環球晶亦完成方形矽晶圓與12吋SiC晶圓原型開發並送樣，前者可提升材料利用率與封裝彈性，後者具高熱導率與高強度，具應用於高功率與高頻元件的發展潛力。

