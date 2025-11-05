AMD 財報、展望優於預期 法人估神達、技嘉等供應鏈受惠
AMD公布第3季營收為92.5億美元，年增36%，優於市場預期，調整後每股獲利（EPS）1.2美元，展望後市，AMD預期第4季營收為96億美元，年增25%，也優於市場預估的91.5億美元，調整後毛利率54.5%，分析師預估，包括神達（3706）、技嘉（2376）等供應鏈將受惠。
AMD第3季資料中心業務營收達43億美元，年增22%，優於市場預期的41億美元，主要受惠於第五代EPYC處理器和Instinct MI350系列GPU的強勁需求。展望後市，財測的部分，AMD預期第4季營收為96億美元，調整後毛利率為54.5%，此外，AMD也強調財測並未包含其Instinct MI308晶片對中國市場的銷貨收入，與上季說法維持一致。
財報公布後，雖AMD股價在盤後交易時段下跌約3%，但在財測展望優於預期中，台廠相關供應鏈包含神達、華擎（3515）、英業達（2356）、技嘉、華碩（2357）、廣達（2382）、勤誠（8210）等，營運將有望受惠。
