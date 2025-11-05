台積中科新廠今動工！科技黃金走廊添動能催熱七期房市

台積電（2330）中科1.4奈米先進製程新廠5日迎動工，隨著此計畫正式啟動，加上交通建設市政路延伸工程首段通車，整個「科技黃金走廊」再添強勁動能，包括鄰近的七期高端住宅群房市也持續升溫，吸引達麗（6177）、寶璽、雙橡園、陸府、精銳和豐邑等品牌建商相繼佈局推案。

台積電中科廠今天啟動基樁工程，台積電相當低調，並未公開舉行動工儀式，不過後續廠房工程招標作業也已將展開，總投資規模預估將高達1.5兆元，預計2027年底前完成風險性試產，2028年下半年實現量產，營業額可望超過5,000億元。

中科管理局統計，中科園區就業人數從2015年9月的3萬2,594人，到2025年9月增至6萬523人，十年間淨增超過2萬7,000人，成長幅度達85.7%。中科新廠預計2028年下半年量產，屆時將創造8,000至1萬人工作機會。

龐大的產業就業與居住需求，讓科技廊道住宅市場長期穩定成長，特別是台中七期生活圈一帶，因兼具產業腹地與高端生活機能，加上品牌建商新案輪番進場，整體市場氛圍活絡。

受惠中科擴建與交通建設推進，七期生活圈再次成為高端客層與科技新貴目光匯聚的焦點。其中，達麗建設推出的新案「達麗拾穗」，基地座落台灣大道核心軸線，為區段內少見的三面臨路角地，以退縮花園形塑開闊棟距與良好採光。

交通方面，步行即可抵達未來捷運藍綠線交會站點市政府站，串聯七期生活圈與各大商業設施，加上鄰近台中101預定地及新光三越等百貨商場聚落，生活機能與商業能量兼具，區段發展潛力持續受市場看好。

「達麗拾穗」全案規劃21至38坪、2至3房的產品，鎖定自住與置產雙重需求，根據實價登錄揭露，目前最高成交單價達每坪78.21萬元，展現七期核心路段的價格支撐力，即使在市場觀望期，仍受到剛性買盤青睞。

七期新市政中心以頂級商辦及豪宅為主，寶璽建設在七期推出的「寶璽天讚」，基地逾1,200坪，產品規劃100至130坪，總銷約140億元，目前最高成交單價已來到98.01萬元。

豐邑集團則在惠中、市政路口推出53層摩天大樓案，下層規劃「豐生活」自營百貨，上層為70坪起跳的高規格辦公；另一案則位於河南、市政路口，基地逾2,500坪，由國際設計團隊CCD鄭中操刀，總銷上看400億元，住宅與辦公雙線並進。

還有聯聚建設即將推出第三棟商辦案「聯聚中衡大廈」，樓高37層，總銷預估達220億元，鎖定高端企業需求，打造具國際規格與高度識別性的地標級建築，目前此案已開始收單，每坪成交價約75萬至85萬元。

此外，七期生活圈中的單元二推案動能同樣強勁，多筆新案齊發帶動市場話題升溫。根據實價登錄顯示，精銳建設推出的「精銳ABBA」最高成交單價為每坪81.2萬元；陸府建設推出的「續森」最高單價為每坪92.7萬元。

而今年第2季正式公開的「雙橡園1518」，最高成交單價每坪93.3萬元，顯示七期生活圈的住宅市場在品牌建商帶動下，熱度居高不墜。

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔分析指出，七期生活圈已進入「高端住宅群聚化」與「品牌化競逐」的新階段。隨著台積電中科先進製程廠動工，產業帶來的就業與資金紅利將持續釋放。