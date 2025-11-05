快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

台積中科新廠今動工！科技黃金走廊添動能催熱七期房市

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科園區近10年就業人數成長概況。資料來源：中科管理局
中科園區近10年就業人數成長概況。資料來源：中科管理局

台積電（2330）中科1.4奈米先進製程新廠5日迎動工，隨著此計畫正式啟動，加上交通建設市政路延伸工程首段通車，整個「科技黃金走廊」再添強勁動能，包括鄰近的七期高端住宅群房市也持續升溫，吸引達麗（6177）、寶璽、雙橡園、陸府、精銳和豐邑等品牌建商相繼佈局推案。

台積電中科廠今天啟動基樁工程，台積電相當低調，並未公開舉行動工儀式，不過後續廠房工程招標作業也已將展開，總投資規模預估將高達1.5兆元，預計2027年底前完成風險性試產，2028年下半年實現量產，營業額可望超過5,000億元。

中科管理局統計，中科園區就業人數從2015年9月的3萬2,594人，到2025年9月增至6萬523人，十年間淨增超過2萬7,000人，成長幅度達85.7%。中科新廠預計2028年下半年量產，屆時將創造8,000至1萬人工作機會。

龐大的產業就業與居住需求，讓科技廊道住宅市場長期穩定成長，特別是台中七期生活圈一帶，因兼具產業腹地與高端生活機能，加上品牌建商新案輪番進場，整體市場氛圍活絡。

受惠中科擴建與交通建設推進，七期生活圈再次成為高端客層與科技新貴目光匯聚的焦點。其中，達麗建設推出的新案「達麗拾穗」，基地座落台灣大道核心軸線，為區段內少見的三面臨路角地，以退縮花園形塑開闊棟距與良好採光。

交通方面，步行即可抵達未來捷運藍綠線交會站點市政府站，串聯七期生活圈與各大商業設施，加上鄰近台中101預定地及新光三越等百貨商場聚落，生活機能與商業能量兼具，區段發展潛力持續受市場看好。

「達麗拾穗」全案規劃21至38坪、2至3房的產品，鎖定自住與置產雙重需求，根據實價登錄揭露，目前最高成交單價達每坪78.21萬元，展現七期核心路段的價格支撐力，即使在市場觀望期，仍受到剛性買盤青睞。

七期新市政中心以頂級商辦及豪宅為主，寶璽建設在七期推出的「寶璽天讚」，基地逾1,200坪，產品規劃100至130坪，總銷約140億元，目前最高成交單價已來到98.01萬元。

豐邑集團則在惠中、市政路口推出53層摩天大樓案，下層規劃「豐生活」自營百貨，上層為70坪起跳的高規格辦公；另一案則位於河南、市政路口，基地逾2,500坪，由國際設計團隊CCD鄭中操刀，總銷上看400億元，住宅與辦公雙線並進。

還有聯聚建設即將推出第三棟商辦案「聯聚中衡大廈」，樓高37層，總銷預估達220億元，鎖定高端企業需求，打造具國際規格與高度識別性的地標級建築，目前此案已開始收單，每坪成交價約75萬至85萬元。

此外，七期生活圈中的單元二推案動能同樣強勁，多筆新案齊發帶動市場話題升溫。根據實價登錄顯示，精銳建設推出的「精銳ABBA」最高成交單價為每坪81.2萬元；陸府建設推出的「續森」最高單價為每坪92.7萬元。

而今年第2季正式公開的「雙橡園1518」，最高成交單價每坪93.3萬元，顯示七期生活圈的住宅市場在品牌建商帶動下，熱度居高不墜。

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔分析指出，七期生活圈已進入「高端住宅群聚化」與「品牌化競逐」的新階段。隨著台積電中科先進製程廠動工，產業帶來的就業與資金紅利將持續釋放。

加上市政路延伸與雙捷交會等交通建設落實，區域連結性與居住便利性顯著提升。不僅吸引建商投入高質感住宅產品，也吸引科技產業高階人才與高資產族群進駐，形成穩定的剛性需求支撐。

台中七期生活圈預售指標個案一覽。資料來源：內政部實價登錄及市調
台中七期生活圈預售指標個案一覽。資料來源：內政部實價登錄及市調
台積電中科1.4奈米新廠今動工，科技黃金走廊再添動能，催熱七期高端房市。業者提供
台積電中科1.4奈米新廠今動工，科技黃金走廊再添動能，催熱七期高端房市。業者提供
「達麗拾穗」規劃21至38坪、2至3房產品，目前最高成交單價達每坪78.21萬元。業者提供
「達麗拾穗」規劃21至38坪、2至3房產品，目前最高成交單價達每坪78.21萬元。業者提供

生活 台積電 中科

延伸閱讀

國家黃金放哪裡？神秘「文園」憲兵部隊嚴密駐守

SK海力士加深與台積合作 攜手研發新型HBM基礎裸晶

期貨商論壇／黃金期 樂觀看待

緊追台積！傳ASML組隊相助 三星德州廠將投產2奈米製程晶片

相關新聞

AMD 財報、展望優於預期 法人估神達、技嘉等供應鏈受惠

AMD公布第3季營收為92.5億美元，年增36%，優於市場預期，調整後每股獲利（EPS）1.2美元，展望後市，AMD預期...

台積中科新廠今動工！科技黃金走廊添動能催熱七期房市

台積電（2330）中科1.4奈米先進製程新廠5日迎動工，隨著此計畫正式啟動，加上交通建設市政路延伸工程首段通車，整個「科...

SK海力士加深與台積合作 攜手研發新型HBM基礎裸晶

AI記憶體龍頭SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，目標要跨過AI世代「記憶體高牆」的障礙，並透露正與台積電密切合作下一...

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

SK海力士的新世代記憶體藍圖中，正規劃三種下一代儲存解決方案，包括超高性能AI-N P（Performance），目標2...

外資：CoWoS產能缺口擴大 輝達、超微等客戶爭搶是主因

外資Aletheia資本在最新出具的「看AI機運」報告中指出，雖然市場對AI推動的強勁需求已有共識，但下波新興應用對先進...

環球晶：矽晶圓需求兩極化 人工智慧應用熱 成熟製程保守

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（4）日於法說會表示，矽晶圓需求出現「AI應用熱、成熟製程保守」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。