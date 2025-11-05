聽新聞
新青安明年到期 卓揆：用新方式協助年輕人

聯合報／ 記者歐芯萌余弦妙藍鈞達林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰4日在立法院備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰4日在立法院備詢。記者季相儒／攝影

「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）將於明年七月卅一日到期，行政院長卓榮泰昨天表示，現行方式應檢討，不會以相同的方式延長，將針對青年居住正義做不同的考量，設定更周延條件與監管方式，不要讓民眾誤用政策美意。

新青安申貸對象為本人及配偶、未成年子女名下無自有住宅者，年滿十八歲即可申請。貸款額度最高可達一千萬元，最長年限四十年，寬限期最長五年。最高核貸八成。利率方面，政府補貼一點五碼（百分○點三七五）、公股銀行減半碼（百分之○點一二五），一共優惠兩碼。

卓榮泰昨赴立法院施政報告並備詢，立委黃珊珊質詢指出，新青安貸款上路後，房價漲了百分之十五點四；年紀超過五十歲、年收超過三百萬元以上的民眾都能拿到補助，目前看來政策需要調整。

卓榮泰回應，房價漲幅因素很多，不能單就一個因素來討論。至於年紀超過五十歲、年收超過三百萬元以上民眾仍獲補助，確實當初應該在年齡上有些考量。

而卓揆在回應立委王世堅質詢時也說，明年時間到了，基於青年居住正義的需要，政府會檢討新青安現在執行上的所有困難，會用新的方式協助年輕人。

財政部次長阮清華受訪表示，財政部將配合行政院政策，到時候也會視房市狀況，包括檢視無自有房屋需求以及整個市場情況，並且會同內政部做整體評估。他說，由於新青安政策到明年七月底才會結束，而這次補貼兩碼後相對比市場的利率稍微低一點，當然對於無自用住宅族群來講，幫助很大。

政院人士說，「減輕國人購屋負擔」的政策目標不會改變，未來會搭配政府整體的住宅政策來做調整，並落實各項健全房市措施，抑制短期炒作不動產。

